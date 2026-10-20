English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM dự kiến công bố 12 dự án đầu tư hơn 13,5 tỷ USD tại AEF 2026

Thứ Ba, 19:46, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 do TP.HCM chủ trì sẽ có sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Đáng chú ý, TP.HCM dự kiến công bố cấp phép cho 12 dự án đầu tư với tổng vốn 13,5 tỷ USD và nhiều định hướng hợp tác chiến lược mới tại Diễn đàn.

Chiều 20/10, Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tổ chức họp báo công bố thông tin chi tiết về diễn đàn năm nay. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 26 - 29/10 do UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) tổ chức, với sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Diễn đàn Kinh tế Thế giới đồng thương hiệu

Với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 hướng đến kết nối các cực tăng trưởng mới toàn cầu, thúc đẩy đối thoại chính sách, hợp tác đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

tp.hcm du kien cong bo 12 du an dau tu hon 13,5 ty usd tai aef 2026 hinh anh 1
Quang cảnh họp báo. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Diễn đàn dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, với 21 phiên, 16 hoạt động bên lề và khoảng 300 lượt phát biểu, trình bày của các chuyên gia, diễn giả.

Các phiên thảo luận tại diễn đàn dự kiến tập trung ba nhóm vấn đề chính: chuyển dịch mô hình tăng trưởng, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về tái cấu trúc nền kinh tế và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới; hoàn thiện thể chế, cơ chế để chuyển hóa các nguồn lực tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực phát triển kinh tế; thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ trong các ngành kinh tế chiến lược, trong đó có sản xuất và nông nghiệp, gắn với xu hướng phát triển toàn cầu.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) nhấn mạnh bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), khi lần đầu tiên WEF phối hợp, đồng thương hiệu trong 2 ngày tại một diễn đàn do TP.HCM chủ trì.

tp.hcm du kien cong bo 12 du an dau tu hon 13,5 ty usd tai aef 2026 hinh anh 2
Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

“Diễn đàn do chúng ta chủ trì, nhưng có sự tham gia phối hợp và đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Không chỉ một ngày mà cả hai ngày trong 4 ngày diễn ra Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026. Đây là bước tiến rất quan trọng trong hợp tác giữa TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, là mô hình gần như đầu tiên trên thế giới. Diễn đàn Kinh tế Thế giới là một trong những nền tảng để chúng ta kết nối với các đối tác toàn cầu, thúc đẩy các mô hình hợp tác công – tư, tư – tư và công – công”, ông Duy nói.

Nhiều công bố, tuyên bố quan trọng

Theo Ban tổ chức, đến nay đã có 22 đại diện đoàn khách quốc tế cấp cao và 10 trưởng đại diện, lãnh đạo các tổ chức quốc tế xác nhận tham dự diễn đàn, trong đó có đại diện WEF, Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Ngoài ra, đại diện 7 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Pháp, Đức, Malaysia, UAE, Hàn Quốc, Nam Phi và Kazakhstan cũng đã xác nhận hoặc phản hồi tích cực. Diễn đàn dự kiến có sự tham gia của khoảng 160 đoàn thuộc các trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khoảng 500 doanh nghiệp quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan ngoại giao, lãnh sự.

tp.hcm du kien cong bo 12 du an dau tu hon 13,5 ty usd tai aef 2026 hinh anh 3
Đại diện đơn vị đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Riêng ngày 28/10 sẽ diễn ra phiên toàn thể cấp cao, dự kiến có Thủ tướng Chính phủ tham dự và chủ trì. Lãnh đạo các bộ, chính quyền đô thị của nhiều quốc gia đã xác nhận tham gia và chia sẻ mô hình phát triển, đề xuất hợp tác, làm rõ nội hàm “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”. Qua đó, diễn đàn hướng đến hình thành các khuôn khổ hợp tác ở ba cấp độ: quốc gia, siêu đô thị và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Ban tổ chức cũng cho biết, trong khuôn khổ diễn đàn sẽ có một số công bố quan trọng, điển hình là việc công bố cấp phép đầu tư cho 12 dự án của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, với tổng vốn đăng ký mới khoảng 13,5 tỷ USD.

tp.hcm du kien cong bo 12 du an dau tu hon 13,5 ty usd tai aef 2026 hinh anh 4
Đại diện Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM phát biểu. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

“Bên cạnh đó, cũng sẽ công bố, ra mắt danh sách 10 thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Hiện chúng tôi đang xúc tiến tuyên bố chung giữa TP.HCM với Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Nội dung cốt lõi của tuyên bố chung là hợp tác giữa hai bên trong thúc đẩy và hấp thụ nguồn lực quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố, với tầm nhìn hợp tác đến năm 2030”, ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM cho biết thêm.

Bốn lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa TP.HCM với Diễn đàn Kinh tế Thế giới gồm: thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong giai đoạn mới; khoa học, công nghệ; kết nối tri thức, mạng lưới chuyên gia và thu hút hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D) quốc tế; kết nối dòng vốn quốc tế. Thông qua mạng lưới WEF, thành phố hướng đến trở thành một trung tâm R&D quốc tế.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 lần đầu tiên được WEF đồng thương hiệu
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 lần đầu tiên được WEF đồng thương hiệu

VOV.VN Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (The Autumn Economic Forum 2026 - The Convergence of New Global Growth Engines) sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP.HCM với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 lần đầu tiên được WEF đồng thương hiệu

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 lần đầu tiên được WEF đồng thương hiệu

VOV.VN Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (The Autumn Economic Forum 2026 - The Convergence of New Global Growth Engines) sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP.HCM với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 dự kiến quy tụ 1.500 đại biểu
Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 dự kiến quy tụ 1.500 đại biểu

VOV.VN - Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP.HCM, quy tụ khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 dự kiến quy tụ 1.500 đại biểu

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 dự kiến quy tụ 1.500 đại biểu

VOV.VN - Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026, với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP.HCM, quy tụ khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng: Nâng tầm, uy tín và vai trò của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu
Phó Thủ tướng: Nâng tầm, uy tín và vai trò của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu

VOV.VN - Chiều 31/12, TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025. Phát biểu đánh giá, định hướng cho Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cần nâng tầm, nâng cao uy tín và phát huy vai trò tích cực của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu.

Phó Thủ tướng: Nâng tầm, uy tín và vai trò của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu

Phó Thủ tướng: Nâng tầm, uy tín và vai trò của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu

VOV.VN - Chiều 31/12, TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025. Phát biểu đánh giá, định hướng cho Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cần nâng tầm, nâng cao uy tín và phát huy vai trò tích cực của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu.

Bế mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025: Hiện thực hóa khát vọng "Xanh - Số"
Bế mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025: Hiện thực hóa khát vọng "Xanh - Số"

VOV.VN - Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đã bế mạc chiều 26/11 tại TP.HCM. Với thông điệp xuyên suốt về chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện", đồng thời giao TP.HCM trọng trách tiên phong trở thành "phòng thí nghiệm" cho các mô hình kinh tế mới.

Bế mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025: Hiện thực hóa khát vọng "Xanh - Số"

Bế mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025: Hiện thực hóa khát vọng "Xanh - Số"

VOV.VN - Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đã bế mạc chiều 26/11 tại TP.HCM. Với thông điệp xuyên suốt về chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện", đồng thời giao TP.HCM trọng trách tiên phong trở thành "phòng thí nghiệm" cho các mô hình kinh tế mới.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp