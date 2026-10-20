TP.HCM dự kiến công bố 12 dự án đầu tư hơn 13,5 tỷ USD tại AEF 2026

Chiều 20/10, Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tổ chức họp báo công bố thông tin chi tiết về diễn đàn năm nay. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 26 - 29/10 do UBND TP.HCM chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) tổ chức, với sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Diễn đàn Kinh tế Thế giới đồng thương hiệu

Với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 hướng đến kết nối các cực tăng trưởng mới toàn cầu, thúc đẩy đối thoại chính sách, hợp tác đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh họp báo. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Diễn đàn dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, với 21 phiên, 16 hoạt động bên lề và khoảng 300 lượt phát biểu, trình bày của các chuyên gia, diễn giả.

Các phiên thảo luận tại diễn đàn dự kiến tập trung ba nhóm vấn đề chính: chuyển dịch mô hình tăng trưởng, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về tái cấu trúc nền kinh tế và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới; hoàn thiện thể chế, cơ chế để chuyển hóa các nguồn lực tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực phát triển kinh tế; thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ trong các ngành kinh tế chiến lược, trong đó có sản xuất và nông nghiệp, gắn với xu hướng phát triển toàn cầu.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) nhấn mạnh bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), khi lần đầu tiên WEF phối hợp, đồng thương hiệu trong 2 ngày tại một diễn đàn do TP.HCM chủ trì.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM phát biểu tại họp báo. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

“Diễn đàn do chúng ta chủ trì, nhưng có sự tham gia phối hợp và đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Không chỉ một ngày mà cả hai ngày trong 4 ngày diễn ra Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026. Đây là bước tiến rất quan trọng trong hợp tác giữa TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, là mô hình gần như đầu tiên trên thế giới. Diễn đàn Kinh tế Thế giới là một trong những nền tảng để chúng ta kết nối với các đối tác toàn cầu, thúc đẩy các mô hình hợp tác công – tư, tư – tư và công – công”, ông Duy nói.

Nhiều công bố, tuyên bố quan trọng

Theo Ban tổ chức, đến nay đã có 22 đại diện đoàn khách quốc tế cấp cao và 10 trưởng đại diện, lãnh đạo các tổ chức quốc tế xác nhận tham dự diễn đàn, trong đó có đại diện WEF, Liên hợp quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Ngoài ra, đại diện 7 Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Pháp, Đức, Malaysia, UAE, Hàn Quốc, Nam Phi và Kazakhstan cũng đã xác nhận hoặc phản hồi tích cực. Diễn đàn dự kiến có sự tham gia của khoảng 160 đoàn thuộc các trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khoảng 500 doanh nghiệp quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan ngoại giao, lãnh sự.

Đại diện đơn vị đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Riêng ngày 28/10 sẽ diễn ra phiên toàn thể cấp cao, dự kiến có Thủ tướng Chính phủ tham dự và chủ trì. Lãnh đạo các bộ, chính quyền đô thị của nhiều quốc gia đã xác nhận tham gia và chia sẻ mô hình phát triển, đề xuất hợp tác, làm rõ nội hàm “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”. Qua đó, diễn đàn hướng đến hình thành các khuôn khổ hợp tác ở ba cấp độ: quốc gia, siêu đô thị và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Ban tổ chức cũng cho biết, trong khuôn khổ diễn đàn sẽ có một số công bố quan trọng, điển hình là việc công bố cấp phép đầu tư cho 12 dự án của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, với tổng vốn đăng ký mới khoảng 13,5 tỷ USD.

Đại diện Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM phát biểu. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

“Bên cạnh đó, cũng sẽ công bố, ra mắt danh sách 10 thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Hiện chúng tôi đang xúc tiến tuyên bố chung giữa TP.HCM với Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Nội dung cốt lõi của tuyên bố chung là hợp tác giữa hai bên trong thúc đẩy và hấp thụ nguồn lực quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố, với tầm nhìn hợp tác đến năm 2030”, ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM cho biết thêm.

Bốn lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa TP.HCM với Diễn đàn Kinh tế Thế giới gồm: thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong giai đoạn mới; khoa học, công nghệ; kết nối tri thức, mạng lưới chuyên gia và thu hút hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D) quốc tế; kết nối dòng vốn quốc tế. Thông qua mạng lưới WEF, thành phố hướng đến trở thành một trung tâm R&D quốc tế.