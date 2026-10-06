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TP.HCM duyệt phương án đấu giá 5 lô đất thuộc khu tái định cư tại Thủ Thiêm

Thứ Ba, 15:19, 06/10/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất tại 5 lô đất thuộc phường An Khánh (trước đây là TP Thủ Đức).

Theo đó, các lô đất có ký hiệu 1.K7.9.HH, 1.K7.5.HH, 1.K7.6.HH, 1.K7.8.HH, 1.K7.7.HH (trước đây được ký hiệu lần lượt là R1, R2, R3, R4 và R5 thuộc khu tái định cư Bình Khánh, Khu đô thị mới Thủ Thiêm)

Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến trong tháng 10/2026. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất và giá trị công trình trên đất sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác định, thẩm định và phê duyệt theo quy định tại thời điểm tổ chức đấu giá.

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Một góc khu tái định cư dành cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ảnh: Duy Phương)

Theo phương án, Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, tính từ ngày Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện phương án.

Trước khi tổ chức đấu giá, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thuế TP.HCM, UBND phường An Khánh và các đơn vị liên quan rà soát đầy đủ ranh giới, diện tích, chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, hiện trạng và giá trị tài sản gắn liền với đất.

Thành phố yêu cầu việc xác định, thẩm định và phê duyệt giá khởi điểm phải đúng trình tự, thẩm quyền, bảo đảm tính đúng, tính đủ, không để thất thoát tài sản nhà nước.

Trước đó vào tháng 6/2026, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 3598 về kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phấn đấu thực hiện cuộc đấu giá trước ngày 10/10.

Tổng diện tích của 8 lô đất đấu giá là 138.671 m2 gồm lô 1.K1.5.DV (trước đây là lô 1-12) có diện tích 31.995 m2 thuộc loại đất dịch vụ cấp đô thị, lô 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3-5) có diện tích 6.446 m2 với chức năng là đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch.

Lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8) với diện tích 8.568 m2 có chức năng là đất nhóm nhà ở quy hoạch, lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) với diện tích 5.009,1 m2 thuộc loại đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch, lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12) có diện tích 10.059 m2 thuộc loại đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ quy hoạch.

Lô 1.K4.5.DV (trước đây là lô 4-21) với diện tích 700 m2 thuộc loại đất thương mại dịch vụ, lô 1.K7.2.DV (trước đây là lô 7-1) có diện tích 74.393 m2 với chức năng đất dịch vụ cấp đô thị, lô 1.K7.1.DV (trước đây là lô 7-17) có diện tích 1.500 m2 thuộc loại đất dịch vụ cấp đô thị.

 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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