TP.HCM hoàn thành tháo gỡ vướng mắc 723 dự án tồn đọng kéo dài

Tính đến ngày 5/9, có tổng cộng 1.338 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài được đăng ký trên Hệ thống 45 (hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến của Tổ công tác đặc biệt của TP.HCM tháo gỡ cho các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài) do Sở Tài chính TP.HCM quản lý.

Các dự án này có quy mô 30.691 ha với tổng giá trị đầu tư 658.084 tỷ đồng.

Tích cực tháo gỡ dự án tồn đọng kéo dài tại TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Về kết quả xử lý, giai đoạn 1 (trước thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết 29/2026), TP.HCM có 417 dự án đã được xử lý, với 17.000 ha đất và có tổng giá trị đầu tư 206.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 (sau khi thực hiện Nghị quyết số 29/2026 của Quốc hội và Chỉ thị số 45/2026 của UBND TP.HCM), Sở Tài chính đã tổng hợp được 921 dự án (gồm 421 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 1 và 500 dự án được bổ sung đăng ký mới).

Sau hơn 3 tháng (từ tháng 5/2026) kết quả của giai đoạn 2 là 306 dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tổng hợp cả 2 giai đoạn thì đã có 723 dự án đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc, khó khăn (đạt 54% tổng số dự án). Còn lại 619 dự án, chiếm 46% đã được các Sở, ngành đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới.