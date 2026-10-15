TP.HCM quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công và tư nhân

Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, diễn ra sáng 15/10.

9 tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM đạt 2,46 triệu tỷ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm trước; Vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 510.286 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 10,9% so cùng kỳ...

Kinh tế Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP quý sau tăng so với quý trước. Thành phố đánh giá, GRDP 9 tháng qua cao nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu tăng trưởng 9,43% theo kịch bản đề ra.

Đại biểu dự họp Kinh tế- xã hội 9 tháng và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026 (Ảnh: Lệ Hằng)

Vì vậy để đạt mục tăng trưởng kinh tế hai con số của năm 2026, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu, từ nay đến cuối năm còn khoảng 100.000 tỷ đồng thu từ đất nên ngành nông nghiệp và Trung tâm Phát triển quỹ đất phải tháo gỡ khó khăn để góp phần cho tăng thu ngân sách đạt một triệu tỷ đồng. Các sở, ngành và địa phương phải đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

“Từ nay đến cuối năm đặt ra là phải tháo gỡ 100% dự án, nghĩa là có dự án hoàn thành và có dự án có định hướng tháo gỡ, trong đó phải trên 50% là đi vào hoạt động thực chất. Đó là dự án đi vào hoạt động và khai thác được, đưa đất vào và đưa sản phẩm vào thị trường ".