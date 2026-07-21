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TP.HCM nghiên cứu phương án lộ trình phù hợp để di dời cảng biển ra khỏi trung tâm

Thứ Ba, 14:56, 21/07/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% năm 2026. Đặc biệt là nghiên cứu lộ trình phù hợp để di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 365/TB-VPCP ngày 10/7/2026 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục triệt để các hạn chế, điểm nghẽn trong 6 tháng đầu năm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026.

Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu UBND TP.HCM phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án và lộ trình phù hợp để di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm TP, góp phần giảm ùn tắc giao thông và giữ gìn môi trường bền vững.

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TP.HCM nghiên cứu phương án và lộ trình phù hợp để di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm (Ảnh minh họa)

Sở Công Thương khẩn trương rà soát, xây dựng chính sách đặc thù về phát triển hạ tầng năng lượng, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu đề xuất đưa vào dự án Luật Phát triển đô thị.

Đồng thời, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương phục vụ việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, bổ sung các dự án điện gió; nghiên cứu xây dựng Trung tâm dự trữ năng lượng tại xã Long Sơn, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2026 và hỗ trợ TP tìm kiếm nhà đầu tư.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tham mưu UBND TP.HCM làm việc với các Bộ, ngành Trung ương nhằm tháo gỡ các kiến nghị về hỗ trợ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch.

Ngoài ra, Sở Tài chính cũng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan Trung ương trên địa bàn TP.HCM theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp, báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

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TP.HCM huy động nguồn lực tư nhân cho loạt siêu dự án

VOV.VN - Hàng loạt dự án hạ tầng, đô thị và metro quy mô hàng tỷ USD đang được TP.HCM triển khai với sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược theo hình thức đối tác công tư PPP, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% và mở rộng dư địa phát triển của TP.

Hà Khánh-CTV Thanh Vy/VOV-TP.HCM
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