TP.HCM phát động cao điểm "150 ngày đêm" hoàn thành tăng trưởng hai con số

Cao điểm 150 ngày đêm

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ tư (mở rộng), khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 8/7, UBND TP phát động đợt thi đua cao điểm "150 ngày đêm" nhằm huy động toàn bộ hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành trước hạn các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đặc biệt, UBND TP đã tổ chức lễ ký kết với các Tập đoàn chiến lược để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đã phát động cam kết thi đua về tăng trưởng hai con số.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát động thi đua

Với tinh thần "Tăng tốc từng ngày - Bứt phá từng tuần - Về đích trước hạn", phong trào thi đua cao điểm "150 ngày đêm" có mục tiêu hoàn thành trước hạn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo động lực tăng tốc trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Theo kế hoạch, TP tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: phấn đấu duy trì tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong các quý còn lại của năm; giải ngân 100% vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; huy động doanh nghiệp, nhà đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư, tạo thêm việc làm và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Quang cảnh hội nghị

Cùng với đó, TP đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời triển khai cao điểm Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, phấn đấu 100% người dân được khám sức khỏe và có hồ sơ sức khỏe điện tử.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương, ban quản lý dự án, doanh nghiệp nhà nước xây dựng kế hoạch hành động, xác định rõ chỉ tiêu, tiến độ và ký cam kết trách nhiệm. Sở Nội vụ được giao theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện; kết quả phong trào sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét khen thưởng.

TP.HCM kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân hưởng ứng với tinh thần "Tăng tốc từng ngày - Bứt phá từng tuần - Về đích trước hạn", quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

15 Tập đoàn chiến lược ký cam kết đồng hành TP.HCM trong mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đặc biệt, UBND TP.HCM và 15 Tập đoàn chiến lược đã ký cam kết để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo nội dung cam kết, các bên thống nhất tập trung thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng, tăng tốc chuẩn bị đầu tư, khởi công, thi công, giải ngân và hoàn thành các công trình, dự án; thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt các mục tiêu đã đề ra trong phong trào thi đua "150 ngày đêm quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026".

Phó Bí thư Thành ủy TP..HCM Nguyễn Phước Lộc chứng kiến các Tập đoàn, doanh nghiệp ký cam kết

Trong đó, UBND TP.HCM cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án.

15 Tập đoàn lớn cam kết đồng hành cùng TP.HCM trong mục tiêu tăng trưởng hai con số

Về phía các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, các đơn vị cam kết huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ để đẩy nhanh triển khai các dự án; mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật và phối hợp chặt chẽ với TP trong quá trình thực hiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.