TP.HCM khởi công 8 dự án trọng điểm hơn 253.000 tỷ đồng

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

Tôn trọng di sản, hồi sinh cảnh quan Bến Nhà Rồng

Trong 8 công trình, dự án trọng điểm được khởi công, có dự án Công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh Công viên Bến Bạch Đằng với diện tích hơn 73 ha, tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng. Đây là công trình đặc biệt ý nghĩa ngay tại nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cách đây 115 năm. Dự án do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.

Phối cảnh dự án Công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh Công viên Bến Bạch Đằng

Theo quy hoạch, dự án sẽ nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành từ 4 lên 10 làn xe; xây dựng hầm chui Hoàng Diệu; xây mới cầu Tân Thuận 1; mở rộng cầu Tân Thuận 2; đầu tư bãi đỗ xe, cầu tàu, nhà đón khách du lịch và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Điểm nhấn của dự án là cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn, kết nối Bến Nhà Rồng, Khánh Hội và Bến Bạch Đằng.

Đặc biệt, tại đây sẽ hình thành quần thể không gian văn hóa - lịch sử rộng khoảng 11 ha tại Bến Nhà Rồng, được thiết kế như một "bảo tàng mở" về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó có Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng, khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM và việc phục dựng nguyên mẫu tàu Amiral Latouche-Tréville gắn với sự kiện ngày 5/6/1911.

Khu vực Khánh Hội sẽ được chỉnh trang theo hướng bảo tồn di sản cảng cũ kết hợp phát triển không gian văn hóa, sáng tạo, thương mại và cộng đồng. Các khu cảng, kho bãi ven sông cũng sẽ được chuyển đổi thành công viên, quảng trường, tuyến đi bộ và không gian công cộng, góp phần hình thành điểm nhấn kiến trúc, văn hóa và du lịch mới bên sông Sài Gòn.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group phát biểu

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Tập đoàn Sun Group cho biết, giá trị lớn nhất của Bến Nhà Rồng - Khánh Hội không nằm ở những công trình hiện hữu mà ở ký ức lịch sử và tinh thần dân tộc đã được hun đúc trên mảnh đất này.

Vì vậy, Sun Group không đặt mục tiêu tạo nên một biểu tượng mới để thay thế những giá trị sẵn có. Triết lý của doanh nghiệp là gìn giữ và tiếp nối lịch sử, tôn trọng di sản, hồi sinh cảnh quan… Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và không gian cây xanh Bến Bạch Đằng sẽ được kết nối thành một trục không gian mở ven sông - nơi người dân tìm về lịch sử, tận hưởng thiên nhiên, sinh hoạt văn hóa và gắn kết với thành phố theo một cách gần gũi hơn.

Hầm vượt biển lớn nhất Việt Nam kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu

Trong khi đó, dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được triển khai với sứ mệnh trở thành "khớp nối chiến lược" giữa đô thị lõi TP.HCM với Cần Giờ và Vũng Tàu.

Công trình có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.000 tỷ đồng, do liên danh nhà đầu tư đứng đầu là Công ty CP Đô thị du lịch Cần Giờ (thuộc Tập đoàn Vingroup) thực hiện.

Phối cảnh dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Với chiều dài 14,06 km, dự án có điểm đầu tại đại lộ Cần Thạnh - Long Hòa, thuộc Khu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, xã Cần Giờ và điểm cuối giao với đường 30 Tháng 4 tại phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa. Toàn tuyến được đầu tư quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80 km/giờ.

Bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu

Điểm độc đáo của dự án nằm ở thiết kế phân đoạn khi hơn 8 km cầu vượt biển vươn từ hai phía đất liền ra hai khu vực cửa hầm. Từ đây, tuyến đường hạ xuống lòng biển, hình thành hệ thống hầm vượt biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam, dài 3.850 m, trong đó có 3.000 m hầm dìm nằm hoàn toàn dưới đáy biển. Thiết kế này trả lại hoàn toàn không gian mặt nước bên trên cho các siêu tàu biển tải trọng lớn lưu thông.

Bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông liên hoàn từ lõi đô thị TP.HCM qua Cần Giờ đến Vũng Tàu. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu xuống còn khoảng 10 phút, tạo ra thay đổi rất lớn đối với giao thương, du lịch, vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa và đời sống người dân.

Đặc biệt, cùng với siêu đô thị đang triển khai, công trình được kỳ vọng tạo động lực để Cần Giờ đón khoảng 40 triệu lượt du khách mỗi năm, góp phần hình thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM và khu vực.

Lời tuyên thệ bằng hành động

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh khẳng định, sự kiện không chỉ là lễ khởi công các công trình hạ tầng mà còn là lời tuyên thệ bằng hành động, thể hiện quyết tâm sắt đá của TP.HCM trước lịch sử và niềm tin, kỳ vọng của cả nước.

6 tháng đầu năm nay, TP.HCM đã hành động quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế TP tăng trưởng 8,55%; thu ngân sách đạt hơn nửa triệu tỷ đồng; các chỉ số sản xuất, thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc.

8 dự án đồng loạt khởi công có tổng vốn hơn 253.000 tỷ đồng

TP tiếp tục cụ thể hóa vai trò đầu tàu bằng việc đồng loạt khởi công 8 dự án chiến lược với tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng, tạo đột phá cho bức tranh hạ tầng tổng thể.

Trong đó, dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng là công trình đặc biệt ý nghĩa ngay tại nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cách đây 115 năm.

Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng giao thông và cảng biển như cao tốc Hồ Tràm - Long Thành; đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; cầu đường Bình Tiên; các nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và Quốc lộ 50; cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ sẽ góp phần xóa bỏ các điểm nghẽn hạ tầng nội đô, mở ra không gian phát triển kinh tế biển và tăng cường kết nối giữa cửa ngõ hàng không quốc tế với hệ thống cảng biển của khu vực. Song song đó, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ khơi thông tuyến huyết mạch phía Tây Bắc, tăng cường kết nối với các nước ASEAN.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu chỉ đạo

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, khối lượng công việc sắp tới là rất lớn và cấp bách. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là chủ đầu tư, nhà thầu… cần nêu cao trách nhiệm, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

"Chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu cần nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực và thiết bị hiện đại. Tổ chức thi công khoa học với tinh thần vượt nắng thắng mưa, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Kiên quyết không để xảy ra sai phạm, thất thoát, lãng phí", ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.