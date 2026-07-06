Ba động lực mới giúp TP.HCM hướng tới tăng trưởng hai con số



3 động lực mới cho mục tiêu hai con số

Sáng 6/7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ Bảy (mở rộng). Tại hội nghị, TS. Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của TP tăng 8,55% - mức cao nhất trong 10 năm qua. Trong đó, quý I tăng 8,57% và quý II tăng 8,53%.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, TP.HCM phải đạt mức tăng trên 11% trong quý III và khoảng 12% trong quý IV.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Trong khi đó, theo thống kê nhiều năm, tốc độ tăng trưởng của hai quý cuối năm thường chỉ cao hơn hai quý đầu khoảng 0,7-1,3%.

Theo TS. Trương Minh Huy Vũ, nếu vẫn duy trì xu hướng này, tăng trưởng cả năm của TP.HCM chỉ đạt hơn 9%, chưa hoàn thành mục tiêu đề ra. Vì vậy, thành phố cần bổ sung các động lực tăng trưởng mới. Ông Vũ cho rằng nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tăng tốc vòng quay dòng vốn, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; đồng thời thúc đẩy dòng vốn đầu tư tư nhân và FDI.

Để có thêm khoảng 1% tăng trưởng, TP cần tập trung vào ba động lực mới gồm phát triển kinh tế biển và logistics; xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, TS. Trương Minh Huy Vũ lưu ý chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có xu hướng tăng từ quý II và có thể tiếp tục chịu áp lực do giá nguyên liệu đầu vào thế giới tăng. Vì vậy, TP cần tiếp tục quan tâm các chính sách an sinh xã hội như miễn phí xe buýt, phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho người lao động.

"Ngoài ra còn là y tế, giáo dục, nhà ở, đặc biệt là nhà trọ và nhà ở cho thuê. Đây là một khung dư địa để chúng ta có thể đảm bảo được người lao động, những người có thu nhập trung bình có thể trụ lại ở thành phố. Cần tiếp tục thúc đẩy chương trình bình ổn giá lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu. Đó là những phần rất quan trọng mà 6 tháng cuối năm chúng ta phải tập trung để vừa thực hiện tăng trưởng hai con số, vừa đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự thành phố", TS. Trương Minh Huy Vũ nói.

Tập trung cao độ ba mục tiêu lớn

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đánh giá, mức tăng trưởng 8,55% là kết quả chưa từng có trong 10 năm qua, phản ánh chất lượng tăng trưởng ngày càng thực chất hơn. Việc điều chỉnh bộ tiêu chí tính GRDP của các địa phương và GDP cả nước cũng giúp phản ánh sát thực tiễn hơn.

Theo Bí thư Thành ủy, TP.HCM chưa bao giờ có điều kiện thuận lợi về thể chế như hiện nay khi nhiều nghị quyết của Quốc hội đã được triển khai. Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt sau khi được thông qua sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ chế mới, tạo nền tảng để TP bứt phá trong giai đoạn tới.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý mức tăng trưởng hiện nay vẫn còn cách khá xa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để hoàn thành mục tiêu cả năm, quý III, TP phải đạt mức tăng trưởng khoảng 11% và quý IV ít nhất 11,8%. Đây là mục tiêu rất khó nếu tiếp tục tư duy và cách làm cũ, đòi hỏi phải có các giải pháp đột phá và đổi mới mạnh mẽ.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, thời gian tới còn nhiều việc khó và cấp bách. Ông đề nghị đội ngũ cán bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, khuyến khích cách làm mới, tư duy mới và tập trung cao độ vào ba mục tiêu lớn.

"Đề nghị các đồng chí tập trung cao độ vào ba mục tiêu mà chúng ta đã nhắc nhiều lần hôm nay, đó là: tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách đạt 1 triệu tỉ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công." ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tập trung giải quyết các tồn đọng của giai đoạn trước, xây dựng kế hoạch xử lý theo từng nhóm vấn đề để xác định giải pháp phù hợp.

TP.HCM nỗ lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số (ảnh minh họa)

Đồng thời, các cơ quan của TP cần phối hợp chặt chẽ với Trung ương để sớm hoàn thiện và triển khai Luật Đô thị đặc biệt; chủ động chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tục hoàn chỉnh công tác thống kê nhà, đất công.

Đối với lĩnh vực du lịch, ông Trần Lưu Quang cho rằng TP.HCM còn nhiều dư địa phát triển, cần tiếp tục nghiên cứu các chủ trương và giải pháp mới để khai thác hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng của thành phố và cả nước.

Theo Tờ trình của Thành ủy TP.HCM, 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, bám sát kịch bản đề ra. GRDP ước đạt 1,55 triệu tỷ đồng, tăng 8,55% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục cải thiện với vốn FDI đạt hơn 7,5 tỷ USD, tăng 89,68%; có 31.166 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 14,27%. Thu ngân sách nhà nước đạt 477.173 tỷ đồng, bằng 59,4% dự toán năm; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 102.890 tỷ đồng, bằng 33,7% dự toán. TP đã phân bổ 147.599 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026, đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; giải ngân ước đạt 51.637 tỷ đồng, tương đương 35% kế hoạch. Nhiều dự án hạ tầng chiến lược đã được khởi công, triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 520.000 tỷ đồng. Bên cạnh kết quả đạt được, Thành ủy TP.HCM nhìn nhận, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đầu tư còn chậm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu…