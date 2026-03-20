TP.HCM ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ phiên bản mới

Thứ Sáu, 17:06, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 20/3, Sở KH&CN TP.HCM ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ phiên bản mới tại SIHUB. Được nâng cấp từ nền tảng techport.vn, sàn kỳ vọng trở thành điểm kết nối thực chất giữa nguồn cung tri thức và nhu cầu đổi mới của doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu.

Sàn giao dịch được đặt tại Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo TP.HCM (SIHUB). Theo Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố, đây là bước đi chiến lược nhằm triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nền tảng mới đánh dấu bước chuyển mình toàn diện từ việc chỉ kết nối thông tin đơn thuần sang mô hình giao dịch trực tuyến. Hệ thống mới cho phép quản lý, theo dõi và đo lường hiệu quả thực chất dựa trên ba trụ cột chính: Sản phẩm giao dịch mới, nền tảng công nghệ mới và mô hình hoạt động mới.

Đại biểu nhấn nút ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ phiên bản (Ảnh Lệ Hằng)

Cụ thể, các dữ liệu công nghệ được phân loại khoa học thành 4 nhóm: quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích); kết quả nghiên cứu (đề tài, nguyên mẫu); công nghệ, bí quyết kỹ thuật; và máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất.

Cách tổ chức này giúp các doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế cũng như năng lực tiếp nhận của mình.

TS. Đặng Xuân Ba, Giám đốc Trung tâm Robot Thông minh, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (Ảnh Lệ Hằng)

Nhận định về sự kiện này, TS. Đặng Xuân Ba, Giám đốc Trung tâm Robot Thông minh, trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, cho biết nền tảng mới sẽ định hình lại cách phát triển khoa học công nghệ, mang lại lợi ích sát sườn cho cả nhà nghiên cứu lẫn doanh nghiệp. Khi đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và có nguồn kinh phí, điều này sẽ giúp nghiên cứu hiệu quả hơn. Ngay cả sinh viên, học sinh và thành phần nghiên cứu ở mức trung bình, thấp vẫn tiếp cận được sàn này.

Thời gian qua, Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM đã từng bước khẳng định vai trò là trung tâm dữ liệu và đầu mối kết nối quan trọng của khu vực phía Nam. Sau nhiều năm vận hành, sàn đã tiếp nhận hàng nghìn yêu cầu từ doanh nghiệp, hỗ trợ hơn 280.000 lượt kết nối cung - cầu và chia sẻ tự động gần 3.000 công nghệ, thiết bị lên Sàn Giao dịch Khoa học và Công nghệ quốc gia.
 

 

Lệ Hằng-CTV Như Quỳnh /VOV-TP.HCM
Tag: ra mắt SIHUB 20/3 thương mại hóa kết quả nghiên cứu Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị chuyển đổi số quốc gia 2026 kết nối cung cầu công nghệ
Tây Ninh ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo, kích hoạt hệ sinh thái công nghệ
Tây Ninh ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo, kích hoạt hệ sinh thái công nghệ

VOV.VN - Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 18/3, trở thành đầu mối kết nối khoa học, công nghệ và doanh nghiệp. Sự kiện được kỳ vọng tạo cú hích cho chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Tây Ninh ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo, kích hoạt hệ sinh thái công nghệ

Tây Ninh ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo, kích hoạt hệ sinh thái công nghệ

VOV.VN - Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 18/3, trở thành đầu mối kết nối khoa học, công nghệ và doanh nghiệp. Sự kiện được kỳ vọng tạo cú hích cho chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Đầu tư đột phá công nghệ - dệt may Việt Nam có cơ hội định hình tương lai mới
Đầu tư đột phá công nghệ - dệt may Việt Nam có cơ hội định hình tương lai mới

VOV.VN - Dư địa nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may Việt Nam năm 2026 được nhận định còn rất lớn, bởi sản phẩm sẽ không chỉ dựa vào gia công đại trà, cần tập trung vào phân khúc sản phẩm có hàm lượng chất xám cao bằng nâng cao công nghệ tự động hóa và dữ liệu khách hàng.

Đầu tư đột phá công nghệ - dệt may Việt Nam có cơ hội định hình tương lai mới

Đầu tư đột phá công nghệ - dệt may Việt Nam có cơ hội định hình tương lai mới

VOV.VN - Dư địa nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may Việt Nam năm 2026 được nhận định còn rất lớn, bởi sản phẩm sẽ không chỉ dựa vào gia công đại trà, cần tập trung vào phân khúc sản phẩm có hàm lượng chất xám cao bằng nâng cao công nghệ tự động hóa và dữ liệu khách hàng.

Thủ tướng trao quyết định Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam
Thủ tướng trao quyết định Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, giữ chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. 

Thủ tướng trao quyết định Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

Thủ tướng trao quyết định Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, giữ chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. 

