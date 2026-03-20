TP.HCM ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ phiên bản mới

Sàn giao dịch được đặt tại Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo TP.HCM (SIHUB). Theo Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố, đây là bước đi chiến lược nhằm triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nền tảng mới đánh dấu bước chuyển mình toàn diện từ việc chỉ kết nối thông tin đơn thuần sang mô hình giao dịch trực tuyến. Hệ thống mới cho phép quản lý, theo dõi và đo lường hiệu quả thực chất dựa trên ba trụ cột chính: Sản phẩm giao dịch mới, nền tảng công nghệ mới và mô hình hoạt động mới.

Cụ thể, các dữ liệu công nghệ được phân loại khoa học thành 4 nhóm: quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích); kết quả nghiên cứu (đề tài, nguyên mẫu); công nghệ, bí quyết kỹ thuật; và máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất.

Cách tổ chức này giúp các doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế cũng như năng lực tiếp nhận của mình.

TS. Đặng Xuân Ba, Giám đốc Trung tâm Robot Thông minh, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (Ảnh Lệ Hằng)

Nhận định về sự kiện này, TS. Đặng Xuân Ba, Giám đốc Trung tâm Robot Thông minh, trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, cho biết nền tảng mới sẽ định hình lại cách phát triển khoa học công nghệ, mang lại lợi ích sát sườn cho cả nhà nghiên cứu lẫn doanh nghiệp. Khi đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và có nguồn kinh phí, điều này sẽ giúp nghiên cứu hiệu quả hơn. Ngay cả sinh viên, học sinh và thành phần nghiên cứu ở mức trung bình, thấp vẫn tiếp cận được sàn này.

Thời gian qua, Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM đã từng bước khẳng định vai trò là trung tâm dữ liệu và đầu mối kết nối quan trọng của khu vực phía Nam. Sau nhiều năm vận hành, sàn đã tiếp nhận hàng nghìn yêu cầu từ doanh nghiệp, hỗ trợ hơn 280.000 lượt kết nối cung - cầu và chia sẻ tự động gần 3.000 công nghệ, thiết bị lên Sàn Giao dịch Khoa học và Công nghệ quốc gia.

