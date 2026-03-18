Đồng Nai sẽ có khu công nghệ số tập trung hơn 119 ha cạnh sân bay Long Thành

Thứ Tư, 18:37, 18/03/2026
VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 929 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu công nghệ số tập trung Long Thành tại xã An Phước và xã Bình An, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, khu công nghệ số tập trung Long Thành có quy mô hơn 119ha. Trong đó, diện tích lập quy hoạch hơn 117ha (không bao gồm hành lang an toàn và móng trụ điện).

Mục tiêu lập quy hoạch là hình thành trung tâm về công nghệ thông tin, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ số. Thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm công nghệ thông tin, phục vụ cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ số; thu hút và phát triển các dịch vụ công nghệ số.

Dong nai se co khu cong nghe so tap trung hon 119 ha canh san bay long thanh hinh anh 1
Khu công nghệ số tập trung sẽ nằm cạnh sân bay Long Thành - Ảnh: Anh Tú

Quy hoạch sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm, quan trọng của quốc gia. Tạo môi trường làm việc đạt chuẩn quốc tế, thu hút lao động chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. 

Ngoài ra, sẽ tạo ra các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực: viễn thông, tài chính, ngân hàng, hải quan, hàng không, thương mại, thương mại điện tử và các dịch vụ công cộng, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng. 

Khu Công nghệ số tập trung này còn góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao vị thế, thương hiệu công nghệ số Việt Nam. Hình thành trung tâm cung cấp hạ tầng và các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng đúng chuẩn khu công nghệ số tập trung.

Về tính chất, khu công nghệ số tập trung Long Thành là khu vực được quy hoạch, tập trung và có hệ thống để thúc đẩy các hoạt động liên quan đến phân khu sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ số; phân khu nghiên cứu - phát triển, tư vấn, đào tạo, vườn ươm công nghệ số; phân khu văn phòng, trụ sở làm việc phục vụ công tác quản lý, điều hành; phân khu công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối; phân khu có chức năng trưng bày, giới thiệu sản phẩm và truyền thông; phân khu chức năng khác thực hiện các chức năng của khu công nghệ số tập trung; phân khu dịch vụ lưu trú; phân khu tài chính hoặc liên kết tài chính, ngân hàng; phân khu khác cung cấp các dịch vụ cho khu công nghệ số tập trung.

Theo dự báo, quy mô tổng lao động dự kiến cho toàn khu công nghệ số tập trung Long Thành là khoảng 9,5-10,5 ngàn người.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Vẽ lại bức tranh du lịch Đồng Nai trong không gian mới

VOV.VN - Chiều 16/3, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học “Định hướng phát triển du lịch Đồng Nai trong bối cảnh mới”. Gần 100 đại biểu gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến.

Bất chấp xử phạt, tài xế ở TP.HCM tiếp tục chở 450kg gà "bẩn" đi tiêu thụ

VOV.VN - Vừa bị xử phạt vì chở gà thối vào tháng 2/2026, ông V.P.L lại tiếp tục bị bắt quả tang khi đang vận chuyển thêm 450kg gà chết bốc mùi đi tiêu thụ tại TP.HCM. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tiêu hủy toàn bộ số hàng không đảm bảo vệ sinh thú y này để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Luật đô thị đặc biệt

VOV.VN - Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật đô thị đặc biệt.

