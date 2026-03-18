Đồng Nai sẽ có khu công nghệ số tập trung hơn 119 ha cạnh sân bay Long Thành

Theo đó, khu công nghệ số tập trung Long Thành có quy mô hơn 119ha. Trong đó, diện tích lập quy hoạch hơn 117ha (không bao gồm hành lang an toàn và móng trụ điện).

Mục tiêu lập quy hoạch là hình thành trung tâm về công nghệ thông tin, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ số. Thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm công nghệ thông tin, phục vụ cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ số; thu hút và phát triển các dịch vụ công nghệ số.

Khu công nghệ số tập trung sẽ nằm cạnh sân bay Long Thành - Ảnh: Anh Tú

Quy hoạch sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm, quan trọng của quốc gia. Tạo môi trường làm việc đạt chuẩn quốc tế, thu hút lao động chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Ngoài ra, sẽ tạo ra các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực: viễn thông, tài chính, ngân hàng, hải quan, hàng không, thương mại, thương mại điện tử và các dịch vụ công cộng, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng.

Khu Công nghệ số tập trung này còn góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao vị thế, thương hiệu công nghệ số Việt Nam. Hình thành trung tâm cung cấp hạ tầng và các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng đúng chuẩn khu công nghệ số tập trung.

Về tính chất, khu công nghệ số tập trung Long Thành là khu vực được quy hoạch, tập trung và có hệ thống để thúc đẩy các hoạt động liên quan đến phân khu sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ công nghệ số; phân khu nghiên cứu - phát triển, tư vấn, đào tạo, vườn ươm công nghệ số; phân khu văn phòng, trụ sở làm việc phục vụ công tác quản lý, điều hành; phân khu công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối; phân khu có chức năng trưng bày, giới thiệu sản phẩm và truyền thông; phân khu chức năng khác thực hiện các chức năng của khu công nghệ số tập trung; phân khu dịch vụ lưu trú; phân khu tài chính hoặc liên kết tài chính, ngân hàng; phân khu khác cung cấp các dịch vụ cho khu công nghệ số tập trung.

Theo dự báo, quy mô tổng lao động dự kiến cho toàn khu công nghệ số tập trung Long Thành là khoảng 9,5-10,5 ngàn người.