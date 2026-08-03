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TP.HCM rà soát 16 khu đất xây dựng nhà lưu trú công nhân

Thứ Hai, 18:50, 03/08/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có báo cáo về kết quả triển khai thực hiện chương trình nhà ở, nhà lưu trú công nhân, người lao động trên địa bàn. Theo kế hoạch, TP.HCM đang rà soát 16 khu đất tại các khu công nghiệp cùng nhiều dự án quy mô lớn, hướng tới mục tiêu hoàn thành khoảng 10.000 căn nhà lưu trú công nhân...

Theo kế hoạch xây dựng nhà lưu trú công nhân, dự kiến trong tháng 8/2026, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện danh mục, địa điểm, quy mô, hình thức đầu tư, nguồn lực thực hiện và tiến độ từng dự án. Mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 10.000 căn nhà lưu trú công nhân.

Hiện có 3 dự án đang triển khai tại phường Tây Nam (Bình Dương cũ), xã Bắc Tân Uyên (Bình Dương cũ), phường Tân Phước (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và 1 dự án theo hồ sơ.

Tổng diện tích các dự án trên là hơn 54.100 m2, diện tích sàn khoảng 171.290 m2, dự kiến cung cấp 2.866 căn, phòng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 10.620 công nhân. Lãnh đạo Thành phố yêu cầu lập tiến độ chi tiết, xác định rõ từng mốc công việc, cơ quan chịu trách nhiệm và các khó khăn cần xử lý để theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án này.

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Khu Công nghệ cao TP.HCM (Ảnh: H.M)

 

Quy hoạch 16 khu đất xây nhà lưu trú công nhân

Ngoài ra, Thành phố đã quy hoạch 16 khu đất trong các khu công nghiệp với tổng diện tích gần 253.000 m2. Các khu đất này có khả năng phát triển khoảng 15.000 căn, phòng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 60.000 công nhân. 

Lãnh đạo Thành phố giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp chủ trì rà soát hiện trạng pháp lý, quy hoạch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật của 16 khu đất, đồng thời nghiên cứu cơ chế thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển nhà lưu trú công nhân.

Bên cạnh đó, có 2 khu đất ngoài ranh Khu Công nghệ cao tại phường Long Bình (TP Thủ Đức cũ), trong đó 1 khu đất hơn 3 ha và khu còn lại rộng trên 20 ha. Trước đây, 2 khu đất được định hướng xây dựng nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội cho người lao động làm việc tại Khu Công nghệ cao.

Tuy nhiên, quá trình triển khai bị kéo dài do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, thủ tục đầu tư và một số nội dung liên quan đến thanh tra, kiểm toán, tòa án.

Với khu đất hơn 3 ha tại phường Long Bình, lãnh đạo Thành phố giao các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng; đầu tư tuyến đường N3 kết nối, bố trí vốn đầu tư công, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trước khi nghiên cứu phương án đầu tư nhà ở xã hội.

Với khu đất hơn 20 ha, các sở ngành và địa phương sẽ rà soát toàn diện hiện trạng pháp lý, quy hoạch, nhu cầu sử dụng để đề xuất phương án khai thác phù hợp. Sở Xây dựng là đầu mối theo dõi, đôn đốc tiến độ của cả hai khu đất.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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