Bắc Ninh rà soát trụ sở dôi dư để phát triển nhà ở cho thuê

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, ngành chức năng tỉnh Bắc Ninh đang triển khai rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư để nghiên cứu khai thác theo hướng phát triển nhà ở cho thuê. Đây được đánh giá là giải pháp phù hợp nhằm chống lãng phí tài sản công, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại các đô thị và khu công nghiệp.

Đề xuất 7 vị trí trụ sở dôi dư tại Bắc Ninh làm nhà ở cho thuê

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, trên cơ sở danh mục 452 cơ sở nhà, đất dôi dư do Sở Tài chính cung cấp, đơn vị đã gửi danh sách đến các địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để đánh giá sơ bộ khả năng chuyển đổi sang phát triển nhà ở cho thuê. Việc rà soát được thực hiện dựa trên hồ sơ hiện có và hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản nhằm sàng lọc những vị trí có tiềm năng trước khi nghiên cứu các bước tiếp theo.

Khu đất trụ sở xã Quế Nham cũ (phường Đa Mai) được đề xuất phát triển thành khu nhà ở cho thuê

Ông Nguyễn Quốc Ân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, đến trung tuần tháng 7/2026, Sở đã nhận được ý kiến của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng 32 UBND xã, phường. Qua rà soát bước đầu, có 7 địa điểm được các địa phương đề xuất nghiên cứu phát triển nhà ở cho thuê.

Các vị trí này chủ yếu là trụ sở làm việc hoặc cơ sở sự nghiệp dôi dư sau sáp nhập, hiện khai thác chưa hiệu quả nhưng có lợi thế về hạ tầng giao thông, nằm gần khu dân cư, trường học hoặc khu công nghiệp.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Xây dựng, đây mới chỉ là kết quả rà soát ban đầu. Mỗi địa điểm sẽ tiếp tục được đánh giá về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hiện trạng sử dụng đất và nhu cầu thực tế trước khi quyết định phương án đầu tư.

Bảy địa điểm được đề xuất gồm: trụ sở UBND xã Lãng Ngâm cũ (xã Đông Cứu); trụ sở xã Quế Nham cũ, Bệnh viện Tâm thần và khu nhà tập thể (phường Đa Mai); Trạm Y tế Cao Thượng (xã Tân Yên); Văn phòng HĐND và UBND xã Tiên Du (cơ sở 2); khu đất Trạm Y tế Tam Hiệp (xã Yên Thế). Điểm chung của các vị trí này là nằm gần trung tâm hành chính, khu dân cư, có hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước tương đối đồng bộ, thuận lợi cho việc cải tạo hoặc đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê.

Tỉnh Bắc Ninh đang rà soát hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư nhằm nghiên cứu chuyển đổi thành nhà ở cho thuê

Phương án chuyển đổi và định hướng phát triển nhà ở cho thuê

Đại diện Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng) cho biết, việc chuyển đổi các công trình dôi dư có thể thực hiện theo hai hướng. Đối với các công trình còn khả năng sử dụng sẽ cải tạo thành nhà ở cho thuê. Với những khu đất không còn phù hợp công năng cũ, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đầu tư các dự án nhà ở cho thuê mới.

Việc lựa chọn phương án sẽ căn cứ vào hiện trạng công trình, khả năng kết nối hạ tầng, quy hoạch xây dựng cũng như hiệu quả đầu tư nhằm bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản công. Theo định hướng của Sở Xây dựng, các vị trí ưu tiên là những khu đất nằm trong hoặc gần khu công nghiệp, trung tâm đô thị, nơi tập trung đông người lao động và chuyên gia, qua đó đáp ứng sát nhu cầu thực tế của thị trường.

Tuy nhiên, quá trình phát triển nhà ở cho thuê từ quỹ tài sản công dôi dư vẫn còn nhiều khó khăn. Theo Sở Xây dựng, các địa phương sẽ phải căn cứ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh để điều chỉnh quy hoạch đối với từng khu đất. Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở cho thuê từ tài sản công hiện chưa hoàn thiện; nhiều nội dung vẫn phải chờ các quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Nếu được triển khai đồng bộ cùng quy hoạch, cơ chế đầu tư và chính sách thu hút doanh nghiệp tham gia, việc chuyển đổi các trụ sở, cơ sở dôi dư thành nhà ở cho thuê sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, khai thác hiệu quả quỹ đất và bổ sung nguồn cung nhà ở phục vụ quá trình phát triển đô thị, công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.