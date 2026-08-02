Khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Hưng Yên

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên được quy hoạch trên diện tích 5,13 ha có quy mô khoảng 1.406 căn, trong đó 1.332 căn hộ nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang, 74 căn nhà ở thương mại thấp tầng.

Khu nhà ở xã hội được định hướng phát triển với 6 tòa chung cư, chiều cao tối đa 15 tầng. Khu nhà ở thương mại thấp tầng có chiều cao tối đa 5 tầng. Quy mô dân số dự kiến của toàn dự án khoảng 3.508 người. Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án được triển khai từ quý I/2026 đến quý III/2028.

Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức phát biểu

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, dự án được triển khai không chỉ góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, mà còn thể hiện tinh thần gương mẫu, đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội; đồng thời đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, phấn đấu hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.

Quá trình thi công phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, giá trị thẩm mỹ, tạo sự hài hòa với cảnh quan và kiến trúc chung của tỉnh Hưng Yên; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.