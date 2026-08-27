TP.HCM tăng ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng cho dự án cầu Phú Mỹ 2

Tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã thông qua nhiều tờ trình về đầu tư hạ tầng, quỹ đất thực hiện dự án.

Theo đó, UBND TP.HCM có tờ trình về việc xem xét thông qua danh mục 2 khu đất dự kiến dùng để thanh toán hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ chậm tiến độ

Cụ thể, 2 khu đất được đề xuất thanh toán tại địa chỉ 79B Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa (diện tích khoảng 2,9 ha) và 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (diện tích khoảng 0,23 ha). Cả 2 khu đất trên đều thuộc trường hợp quỹ đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý.

Đề xuất này nhằm thay thế 2 khu đất trước đó ở phường Phước Long (diện tích hơn 4,2 ha) và khu đất số 299 Đào Trí, phường Phú Thuận vì không còn đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng BT.

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: D.P)

Ngoài ra, UBND Thành phố có tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT.

Cụ thể, theo phương án ban đầu, quỹ đất đối ứng được sử dụng để thanh toán hợp đồng BT với tổng giá trị khoảng 15.083,2 tỷ đồng; phần còn lại khoảng 5.807,5 tỷ đồng được thanh toán bằng ngân sách Thành phố.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2

Sau quá trình rà soát quỹ đất và cập nhật phương án tài chính, UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán xuống còn khoảng 14.988,4 tỷ đồng. Trong khi đó, phần giá trị thanh toán bằng ngân sách Thành phố được điều chỉnh lên khoảng 6.903,2 tỷ đồng.

Như vậy, so với phương án trước, giá trị quỹ đất thanh toán giảm khoảng 94,8 tỷ đồng, trong khi phần ngân sách Thành phố tăng khoảng 1.095,7 tỷ đồng. Theo phương án mới, tổng mức đầu tư dự án ở mức gần 22.000 tỷ đồng, thấp hơn mức khoảng 23.186 tỷ đồng của phương án trước đó.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 do nhà đầu tư là Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ đảm nhận. Theo phương án triển khai, dự án có chiều dài khoảng 6,3km, quy mô 8 làn xe. Điểm đầu tại đường Nguyễn Hữu Thọ, kết nối khu vực phía Nam TP.HCM; điểm cuối kết nối đường Liên Cảng thuộc khu vực Đồng Nai. Theo kế hoạch, dự án bắt đầu thi công từ ngày 15/9/2026, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2029. Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu được thực hiện theo hợp đồng BT ký năm 2016. Tổng vốn đầu tư của dự án gần 10.000 tỷ đồng, với mục tiệu kiểm soát ngập cho khu vực rộng khoảng 570 km² với khoảng 6,5 triệu dân khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh vướng mắc, dẫn đến chậm tiến độ kéo dài đến nay.