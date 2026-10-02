English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM xử phạt chủ đầu tư, nhà thầu dự án làm sụt lún, nứt 35 nhà dân

Thứ Sáu, 10:27, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành 2 quyết định xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng dự án A&T Saigon Reveside (phường Bình Hòa, thuộc tỉnh Bình Dương cũ).

Dự án A&T Saigon Reveside do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị A&T Thuận An làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng CDC thi công. Công trình được triển khai theo giấy phép xây dựng số 3706/GPXD ngày 27/6/2025, do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp trước khi sáp nhập.

tp.hcm xu phat chu dau tu, nha thau du an lam sut lun, nut 35 nha dan hinh anh 1
Dự án A&T Saigon Reveside gây lún nứt nhà dân (Ảnh: Đình Văn)

Tháng 9/2026, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với UBND phường Bình Hoà kiểm tra thực tế và ghi nhận việc thi công dự án đã gây lún, nứt 35 căn nhà tại khu vực đường Vĩnh Phú 20 và Vĩnh Phú 22, khu phố Trung, phường Bình Hòa.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Xây dựng TP.HCM đã lập Biên bản vi phạm hành chính với chủ đầu tư và nhà thầu của dự án. Nội dung vi phạm được ghi nhận là tổ chức thi công không đúng biện pháp đã được phê duyệt, không bảo đảm an toàn cho công trình liền kề, gây lún, nứt công trình lân cận.

Sở Xây dựng TP.HCM quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư dự án số tiền 110 triệu đồng, xử phạt hành chính nhà thầu thi công dự án 110 triệu đồng. Sở Xây dựng đã gửi văn bản xử phạt về UBND phường Bình Hòa để thực hiện quyết định xử phạt.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đề nghị các bên thống nhất thuê một đơn vị độc lập, có đủ năng lực, để kiểm định công trình; xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng và đề xuất giải pháp khắc phục. Kết quả kiểm định là căn cứ quan trọng để làm rõ tình trạng từng căn nhà và phương án xử lý.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đã sửa xong nhà dân bị nứt, sụt lún do thi công cống thoát nước ở Bình Dương
Đã sửa xong nhà dân bị nứt, sụt lún do thi công cống thoát nước ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (25/1), lãnh đạo UBND TP. Thủ Dầu Một và Chủ đầu tư Dự án thi công cống thoát nước dọc đường Thích Quảng Đức (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một) đã đi kiểm tra việc sửa chữa nhà dân bị nứt, sụt lún do quá trình thi công.

Đã sửa xong nhà dân bị nứt, sụt lún do thi công cống thoát nước ở Bình Dương

Đã sửa xong nhà dân bị nứt, sụt lún do thi công cống thoát nước ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (25/1), lãnh đạo UBND TP. Thủ Dầu Một và Chủ đầu tư Dự án thi công cống thoát nước dọc đường Thích Quảng Đức (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một) đã đi kiểm tra việc sửa chữa nhà dân bị nứt, sụt lún do quá trình thi công.

Đất đai sụt lún, nhà ở nứt toác bên hồ chứa nước đang thi công tại Lâm Đồng
Đất đai sụt lún, nhà ở nứt toác bên hồ chứa nước đang thi công tại Lâm Đồng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài, tình trạng sụt lún, sạt trượt đất nghiêm trọng đã xảy ra trong khu vực thi công dự án hồ chứa nước Đông Thanh, xã Đông Thanh, huyện lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng). Nhiều nhà ở của dân trong khu vực bị nứt toác, sụt lún, có nguy cơ đổ sập bất kể lúc nào.

Đất đai sụt lún, nhà ở nứt toác bên hồ chứa nước đang thi công tại Lâm Đồng

Đất đai sụt lún, nhà ở nứt toác bên hồ chứa nước đang thi công tại Lâm Đồng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài, tình trạng sụt lún, sạt trượt đất nghiêm trọng đã xảy ra trong khu vực thi công dự án hồ chứa nước Đông Thanh, xã Đông Thanh, huyện lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng). Nhiều nhà ở của dân trong khu vực bị nứt toác, sụt lún, có nguy cơ đổ sập bất kể lúc nào.

Dân sống cạnh cảng Tân Thuận bức xúc vì nhà cửa rung lắc, lún nứt
Dân sống cạnh cảng Tân Thuận bức xúc vì nhà cửa rung lắc, lún nứt

VOV.VN - Liên tục nhiều năm qua, những hộ dân trên đường Trần Văn Khánh (TP.HCM) sống trong cảnh bất an, nhà cửa rung lắc dữ dội. Mặc dù các hộ dân kiến nghị nhiều lần, song tình trạng này vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng

Dân sống cạnh cảng Tân Thuận bức xúc vì nhà cửa rung lắc, lún nứt

Dân sống cạnh cảng Tân Thuận bức xúc vì nhà cửa rung lắc, lún nứt

VOV.VN - Liên tục nhiều năm qua, những hộ dân trên đường Trần Văn Khánh (TP.HCM) sống trong cảnh bất an, nhà cửa rung lắc dữ dội. Mặc dù các hộ dân kiến nghị nhiều lần, song tình trạng này vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp