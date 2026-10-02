TP.HCM xử phạt chủ đầu tư, nhà thầu dự án làm sụt lún, nứt 35 nhà dân

Dự án A&T Saigon Reveside do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị A&T Thuận An làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng CDC thi công. Công trình được triển khai theo giấy phép xây dựng số 3706/GPXD ngày 27/6/2025, do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp trước khi sáp nhập.

Dự án A&T Saigon Reveside gây lún nứt nhà dân (Ảnh: Đình Văn)

Tháng 9/2026, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với UBND phường Bình Hoà kiểm tra thực tế và ghi nhận việc thi công dự án đã gây lún, nứt 35 căn nhà tại khu vực đường Vĩnh Phú 20 và Vĩnh Phú 22, khu phố Trung, phường Bình Hòa.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Xây dựng TP.HCM đã lập Biên bản vi phạm hành chính với chủ đầu tư và nhà thầu của dự án. Nội dung vi phạm được ghi nhận là tổ chức thi công không đúng biện pháp đã được phê duyệt, không bảo đảm an toàn cho công trình liền kề, gây lún, nứt công trình lân cận.

Sở Xây dựng TP.HCM quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư dự án số tiền 110 triệu đồng, xử phạt hành chính nhà thầu thi công dự án 110 triệu đồng. Sở Xây dựng đã gửi văn bản xử phạt về UBND phường Bình Hòa để thực hiện quyết định xử phạt.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đề nghị các bên thống nhất thuê một đơn vị độc lập, có đủ năng lực, để kiểm định công trình; xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng và đề xuất giải pháp khắc phục. Kết quả kiểm định là căn cứ quan trọng để làm rõ tình trạng từng căn nhà và phương án xử lý.