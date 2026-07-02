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TP.HCM yêu cầu tăng cường thanh tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nhà đất công

Thứ Năm, 16:32, 02/07/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công trên địa bàn thành phố.

Theo đó, lãnh đạo Thành phố giao các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát đầy đủ, chính xác quỹ nhà, đất công đang được giao hoặc tạm giao quản lý, sử dụng để có giải pháp xử lý dứt điểm, hiệu quả, khả thi; bảo đảm quỹ nhà, đất công được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

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TP.HCM tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả nhà đất công (Ảnh: Duy Phương)

Đồng thời, khẩn trương thực hiện việc niêm yết, công khai thông tin về kết quả rà soát, thống kê tài sản công là nhà, đất theo quy định về công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công; tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công theo quy định.

Tập trung xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm, sử dụng không đúng mục đích; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ, thiếu sót, bỏ hoang, bị lấn chiếm, tranh chấp, xuống cấp hoặc gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu chủ động rà soát các cơ sở nhà, đất trên địa bàn do các bộ, ngành Trung ương quản lý nhưng sử dụng không hiệu quả, lãng phí, không đúng mục đích hoặc chưa phù hợp quy hoạch, định hướng phát triển của thành phố, từ đó đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Các đơn vị, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất công thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

Định kỳ chậm nhất ngày 15 của tháng cuối quý, gửi kết quả triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và các khó khăn,vướng mắc (nếu có) về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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