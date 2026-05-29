Đà Nẵng đấu giá nguyên trạng 414 cơ sở nhà, đất công

Thứ Sáu, 11:20, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án quản lý, khai thác 439 cơ sở nhà, đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, trong đó có 414 cơ sở được đưa ra đấu giá nguyên trạng.

Trong số 439 cơ sở nhà, đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt phương án khai thác có 414 cơ sở được đưa ra đấu giá nguyên trạng để khai thác hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí kéo dài; 6 cơ sở bàn giao cho địa phương, đơn vị sử dụng; 5 cơ sở chuyển cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng quản lý và 14 cơ sở được đề xuất chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa hoặc các mục đích công cộng khác.

Nhiều trụ sở dôi dư đang bỏ không, nguy cơ xuống cấp, gây lãng phí

Phần lớn các cơ sở nhà, đất được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng quản lý là trụ sở cũ, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, đất công sau sáp nhập đơn vị hành chính hoặc sau khi các cơ quan di dời, bố trí lại cơ sở làm việc… Các cơ sở đấu giá nguyên trạng hầu hết là trường học, cơ sở giáo dục, nhà làm việc trải đều ở các xã, phường tại Đà Nẵng, trong đó chủ yếu là ở các xã thuộc tỉnh Quảng Nam cũ.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu việc khai thác quỹ nhà, đất công phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật về đất đai, tài sản công và đấu giá tài sản; tránh tình trạng bỏ hoang, xuống cấp, lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích.

Nhiều trụ sở dôi dư tại các phường thuộc TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ) hiện chưa được đưa vào sử dụng

Theo phương án được phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sẽ tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng, quy hoạch và tài sản trên đất để hoàn thiện thủ tục đấu giá đối với từng cơ sở.

Trong thời gian chưa tổ chức đấu giá hoặc chưa có quyết định xử lý cuối cùng, các cơ sở đủ điều kiện sẽ được cho thuê ngắn hạn nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Đà Nẵng chậm ban hành giá đất, dân giải tỏa mỏi mòn chờ sổ đỏ tái định cư

VOV.VN - Khu tái định cư chưa có đường kết nối, bỏ hoang nhiều năm. Chính quyền, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng chậm ban hành giá đất, người dân trong vùng giải tỏa không được cấp sổ đỏ đất tái định cư nên không thể làm nhà ở. Nhiều người buộc phải kiếm tiền thuê nhà trọ để ở nhiều tháng nay, cuộc sống xáo trộn.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Tag: VOV Đà Nẵng đấu giá trụ sở công cho thuê ngắn hạn lãng phí đất công đà nẵng đấu giá đất công đà nẵng đấu giá cơ sơ công
Đà Nẵng còn nhiều trụ sở dôi dư, nguy cơ gây lãng phí tài sản công
VOV.VN - Gần một năm nay, tại thành phố Đà Nẵng, hàng trăm trụ sở công, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính hiện đang bỏ không. Nhiều trụ sở không sử dụng, thiếu người bảo vệ, có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, nguy cơ gây lãng phí tài sản công.

Đà Nẵng triển lãm xúc tiến thương mại chuyên ngành thực phẩm, đồ uống

VOV.VN - Hôm nay (28/5), tại Đà Nẵng, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại thành phố, các đơn vị liên quan khai mạc triển lãm xúc tiến thương mại chuyên ngành thực phẩm, đồ uống và giải pháp đóng gói bao bì (Food & Drink Show Đà Nẵng 2026).

Đà Nẵng trước cuộc đua Web3 và tài sản số

VOV.VN - Tại Hội nghị Unchained Summit Vietnam 2026 diễn ra ở Đà Nẵng, lần đầu tiên các cơ quan quản lý, định chế tài chính quốc tế và cộng đồng blockchain cùng ngồi lại để bàn sâu về hành lang pháp lý, minh bạch dữ liệu và chiến lược xây dựng một thị trường tài sản mã hóa an toàn, có kiểm soát tại Việt Nam.

DAVAS 2026: Đà Nẵng tìm cú hích từ dòng vốn đổi mới sáng tạo toàn cầu

VOV.VN - Trong bối cảnh khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng mới, sau thành công của DAVAS 2026, Đà Nẵng đang từng bước định hình một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực.

Đà Nẵng thí điểm hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ

VOV.VN - Chiều nay (26/5) tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Công Thương và UBND thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch phối hợp, triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số.

