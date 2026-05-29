Đà Nẵng đấu giá nguyên trạng 414 cơ sở nhà, đất công

Trong số 439 cơ sở nhà, đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt phương án khai thác có 414 cơ sở được đưa ra đấu giá nguyên trạng để khai thác hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí kéo dài; 6 cơ sở bàn giao cho địa phương, đơn vị sử dụng; 5 cơ sở chuyển cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng quản lý và 14 cơ sở được đề xuất chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa hoặc các mục đích công cộng khác.

Nhiều trụ sở dôi dư đang bỏ không, nguy cơ xuống cấp, gây lãng phí

Phần lớn các cơ sở nhà, đất được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng quản lý là trụ sở cũ, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, đất công sau sáp nhập đơn vị hành chính hoặc sau khi các cơ quan di dời, bố trí lại cơ sở làm việc… Các cơ sở đấu giá nguyên trạng hầu hết là trường học, cơ sở giáo dục, nhà làm việc trải đều ở các xã, phường tại Đà Nẵng, trong đó chủ yếu là ở các xã thuộc tỉnh Quảng Nam cũ.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu việc khai thác quỹ nhà, đất công phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật về đất đai, tài sản công và đấu giá tài sản; tránh tình trạng bỏ hoang, xuống cấp, lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích.

Nhiều trụ sở dôi dư tại các phường thuộc TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ) hiện chưa được đưa vào sử dụng

Theo phương án được phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sẽ tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng, quy hoạch và tài sản trên đất để hoàn thiện thủ tục đấu giá đối với từng cơ sở.

Trong thời gian chưa tổ chức đấu giá hoặc chưa có quyết định xử lý cuối cùng, các cơ sở đủ điều kiện sẽ được cho thuê ngắn hạn nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.