Trăn trở với cây cà phê xứ lạnh ở Kon Tum

Giá cà phê hôm nay 28/11: Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng nhẹ

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 28/11, giá cà phê Robusta London kỳ hạn giao tháng 1/2024 là 2.546 US USD/tấn, tăng 0,04% tương đương 1 USD/tấn US so với cuối phiên liền trước.