Triển khai các dự án trọng điểm ưu tiên hàng đầu trong những tháng cuối năm

Công khai kết quả giải ngân các dự án trọng điểm trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, các địa phương và các cơ quan liên quan cập nhật tiến độ mới nhất về tình hình thực hiện, kết quả giải ngân các dự án để thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Xây dựng làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo; đồng thời cập nhật số liệu nêu trên trong báo cáo của Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương dự kiến tổ chức vào ngày 4/7/2026.

Thủ tướng khẳng định, việc hoàn thành các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông có ý nghĩa rất quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển "2 con số" trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Do vậy, kết quả triển khai các dự án là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, sắp xếp cán bộ theo quy định của Đảng và cũng là cơ sở quyết định việc ưu tiên phân bổ vốn đầu tư, giao nhiệm vụ quản lý dự án cho các cơ quan, đơn vị trong các năm tiếp theo.

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

6 nguyên tắc trong triển khai các dự án trọng điểm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu, trong quá trình triển khai nhiệm vụ phải "chủ động, nỗ lực thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, trông chờ, ỷ lại"; đồng thời phải quán triệt các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án đúng theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch, cam kết của các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư dự án, nhất là các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2; kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ khi không có lý do khách quan, chính đáng; đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Đảng và phân bổ, giao vốn đầu tư công hằng năm.

Thứ hai, các công trình, dự án phải triển khai tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật; bảo đảm chất lượng, tuân thủ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trong cả vòng đời dự án, không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật làm ảnh hưởng tới chất lượng công trình; trường hợp thực sự cần thiết các chủ đầu tư rà soát, điều chỉnh lại tiến độ để đáp ứng các yêu cầu nêu trên; tăng cường ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Thứ ba, chi phí đầu tư các công trình, dự án phải được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tính đúng, tính đủ theo định mức, đơn giá, suất đầu tư; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí tài sản, nguồn lực nhà nước, xã hội; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, thanh tra để kịp thời phòng ngừa, xử lý các sai sót trong quá trình thực hiện, không để các sai sót nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Thứ tư, quá trình nghiên cứu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư các công trình, dự án phải đánh giá tổng thể về hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội và các mục tiêu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thứ năm, công tác giải phóng mặt bằng phải do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo; cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho các công trình, dự án đúng tiến độ; trong quá trình thực hiện phải quan tâm, chăm lo đời sống, tinh thần, sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng; bố trí nơi ở, nơi sinh hoạt của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở hiện tại.

Thứ sáu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án; tăng sản lượng thực hiện và giải ngân trong Quý III năm 2026 với mục tiêu đạt tỷ lệ giải ngân của các dự án, công trình trọng điểm phải cao hơn mức trung bình của cả nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đối với các dự án đường bộ cao tốc; dự án cảng hàng không; dự án đường sắt. Cụ thể:

Triển khai nhiệm vụ cụ thể các Dự án Cảng hàng không

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các hãng hàng không và các cơ quan có liên quan sớm thống nhất, quyết định theo thẩm quyền phương án phân chia khai thác 2 sân bay trong một vùng, thành phố giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất bảo đảm an toàn, hiệu quả, thuận lợi; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo ACV và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026; đồng thời triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đối với Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối, Thủ tướng giao Thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan, chỉ đạo chủ đầu tư huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, khoa học để hoàn thành dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội đáp ứng yêu cầu phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Để các công trình, dự án triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, phát huy hiệu quả đầu tư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phải đặc biệt quan tâm, coi việc triển khai các dự án trọng điểm là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, ưu tiên, tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm.