Triển khai chống khai thác IUU, kiềm chế tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Thứ Năm, 19:25, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban chỉ đạo Cảnh sát biển Việt Nam về IUU nhận định tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài từng bước được kiềm chế, góp phần nâng cao uy tín quốc gia trong thực hiện cam kết quốc tế, đặc biệt là đối với EC.

Đây là nhận định của Ban chỉ đạo Cảnh sát biển Việt Nam về IUU tại hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và công tác phối hợp phục vụ Đoàn Thanh tra EC làm việc tại Việt Nam lần thứ 5 diễn ra vào ngày 9/4 tại Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 ở đặc khu Phú Quốc.

trien khai chong khai thac iuu, kiem che tau ca vi pham vung bien nuoc ngoai hinh anh 1
Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và công tác phối hợp phục vụ Đoàn Thanh tra EC làm việc tại Việt Nam lần thứ 5 diễn ra hôm nay (9/4) tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ở đặc khu Phú Quốc.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ Cảnh sát biển Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì, phối hợp hiệp đồng, chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền các địa phương ven biển trong đấu tranh chống khai thác IUU và làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn Thanh tra EC làm việc tại Việt Nam lần thứ 5. Nổi bật là: Đã tuyên truyền cho 1.553 phương tiện tàu cá/8.218 ngư dân tại khu neo đậu; phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU cho 9.280 cán bộ, nhân dân, ngư dân; triển khai trên 90 lượt tàu thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên các khu vực biển trọng điểm, nhất là vùng biển giáp ranh với Malaysia, Thái Lan, Indonesia, vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia; kiểm tra, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính  127 vụ/127 tàu, tổng số tiền xử phạt 1.852.900.000 đồng; tuyên truyền nhắc nhở cho 1.964 lượt tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình; kiểm tra bắt giữ, điều tra, xác minh , xử lý 22 vụ/ 23 tàu có hành vi vi phạm các quy định về chống khai thác IUU...

trien khai chong khai thac iuu, kiem che tau ca vi pham vung bien nuoc ngoai hinh anh 2
Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhận xét: Đợt cao điểm đấu tranh chống khai thác IUU thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương và ngư dân. Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài từng bước được kiềm chế, góp phần nâng cao uy tín quốc gia trong thực hiện cam kết quốc tế, đặc biệt là đối với EC. 

Tư Lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục triệt để và yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU; tiếp tục duy trì nghiêm các lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ các khu vực biển; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệp đồng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nhiệm vụ chống khai thác IUU của các cơ quan, đơn vị trên thực địa. Đồng thời làm tốt công tác phối hợp phục vụ Đoàn Thanh tra EC làm việc tại Việt Nam lần thứ 6.

trien khai chong khai thac iuu, kiem che tau ca vi pham vung bien nuoc ngoai hinh anh 3
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Cảnh sát biển Việt Nam quyết tâm phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và địa phương, kiên quyết không để phát sinh, tái diễn vi phạm, ảnh hưởng đến kết quả chung, góp phần gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC cho ngành thủy sản Việt Nam.

iuu_3.jpg

Không chỉ gỡ “thẻ vàng” IUU, Việt Nam còn hướng tới nghề cá bền vững

VOV.VN - Việt Nam không coi việc thực hiện các khuyến nghị phòng, chống IUU chỉ nhằm mục tiêu gỡ “thẻ vàng”, mà xác định đây là vấn đề phát triển bền vững, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và sinh kế lâu dài cho người dân, đồng thời là trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực, toàn cầu.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: IUU Triển khai chống khai thác IUU kiềm chế tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
Đắk Lắk tiếp tục siết chặt chống khai thác IUU
Đắk Lắk tiếp tục siết chặt chống khai thác IUU

Đắk Lắk tiếp tục siết chặt chống khai thác IUU

VOV.VN - Trước yêu cầu cấp bách trong gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với trọng tâm là kiểm soát chặt đội tàu và minh bạch nguồn gốc thủy sản.

Chống khai thác IUU, Gia Lai đã lắp đặt nhật ký điện tử cho hơn 3.000 tàu cá
Chống khai thác IUU, Gia Lai đã lắp đặt nhật ký điện tử cho hơn 3.000 tàu cá

Chống khai thác IUU, Gia Lai đã lắp đặt nhật ký điện tử cho hơn 3.000 tàu cá

VOV.VN - Tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử cho hơn 3.000 tàu cá hoạt động vùng khơi. Điều này giúp địa phương nhanh chóng số hóa quản lý nghề cá và tăng cường kiểm soát chống khai thác IUU.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm 11 vấn đề IUU trước hạn báo cáo EC
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm 11 vấn đề IUU trước hạn báo cáo EC

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm 11 vấn đề IUU trước hạn báo cáo EC

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, mặc dù Đoàn thanh tra IUU của EC có ghi nhận nỗ lực của Việt Nam, nhưng qua kiểm tra tại các địa phương đã bộc lộ những tồn tại, yếu kém kéo dài nhiều năm.

