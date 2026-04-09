Triển khai chống khai thác IUU, kiềm chế tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt, quyết tâm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và công tác phối hợp phục vụ Đoàn Thanh tra EC làm việc tại Việt Nam lần thứ 5 diễn ra hôm nay (9/4) tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ở đặc khu Phú Quốc.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ Cảnh sát biển Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì, phối hợp hiệp đồng, chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền các địa phương ven biển trong đấu tranh chống khai thác IUU và làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn Thanh tra EC làm việc tại Việt Nam lần thứ 5. Nổi bật là: Đã tuyên truyền cho 1.553 phương tiện tàu cá/8.218 ngư dân tại khu neo đậu; phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU cho 9.280 cán bộ, nhân dân, ngư dân; triển khai trên 90 lượt tàu thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên các khu vực biển trọng điểm, nhất là vùng biển giáp ranh với Malaysia, Thái Lan, Indonesia, vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia; kiểm tra, lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 127 vụ/127 tàu, tổng số tiền xử phạt 1.852.900.000 đồng; tuyên truyền nhắc nhở cho 1.964 lượt tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình; kiểm tra bắt giữ, điều tra, xác minh , xử lý 22 vụ/ 23 tàu có hành vi vi phạm các quy định về chống khai thác IUU...

Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhận xét: Đợt cao điểm đấu tranh chống khai thác IUU thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương và ngư dân. Tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài từng bước được kiềm chế, góp phần nâng cao uy tín quốc gia trong thực hiện cam kết quốc tế, đặc biệt là đối với EC.

Tư Lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục triệt để và yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU; tiếp tục duy trì nghiêm các lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ các khu vực biển; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hiệp đồng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nhiệm vụ chống khai thác IUU của các cơ quan, đơn vị trên thực địa. Đồng thời làm tốt công tác phối hợp phục vụ Đoàn Thanh tra EC làm việc tại Việt Nam lần thứ 6.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Cảnh sát biển Việt Nam quyết tâm phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và địa phương, kiên quyết không để phát sinh, tái diễn vi phạm, ảnh hưởng đến kết quả chung, góp phần gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC cho ngành thủy sản Việt Nam.