Triển lãm quốc tế lần 2 về thực phẩm, đồ uống

Khai mạc triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy với quy mô lớn

VOV.VN - Sáng 19/7), tại Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2023