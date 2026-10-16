Chiều 16/10, tại họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội đã thông tin chi tiết về một số dự án luật quan trọng dự kiến được đưa ra xem xét, thông qua nhằm giải quyết vướng mắc thực tiễn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội thông tin tại họp báo

Bà Phạm Thị Hồng Yến cho biết, dự án Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất được đổi mới theo hướng tiến hành tích hợp kế hoạch tài chính 5 năm với kế hoạch đầu tư công trung hạn trong một bản kế hoạch. Toàn bộ quy trình lập, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công sẽ được tiến hành đồng bộ.

Sự thay đổi này giúp nâng cao công tác điều hành ngân sách và tài chính quốc gia. Ngoài ra, dự thảo luật cũng thực hiện đơn giản hóa các thủ tục, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm giải trình và chuyển đổi số trong quản lý ngân sách.

"Việc ban hành dự án Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất dự kiến góp phần khắc phục triệt để tình trạng phân bổ nguồn lực phân tán, thủ tục chồng chéo và quá trình giải ngân chậm, nâng cao tính chủ động, minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng nguồn lực công. Đây là dự án luật hết sức quan trọng, dự kiến sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 2", bà Yến thông tin.

Liên quan đến lĩnh vực huy động vốn, thị trường chứng khoán, bà Phạm Thị Hồng Yến cho biết, Quốc hội cũng sẽ xem xét dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nhằm xử lý một số vướng mắc liên quan đến điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong việc huy động vốn cũng như là các cơ sở pháp lý của các sản phẩm dịch vụ mới tham gia trên thị trường.

Trợ lực để hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa vươn lên mô hình lớn hơn

Cũng theo bà Phạm Thị Hồng Yến, dự án luật từng nằm trong chương trình xây dựng pháp luật với tên gọi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nay đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trình dưới tên gọi Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, sau quá trình cơ quan soạn thảo trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng với cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia.

Bà Phạm Thị Hồng Yến nhận định, đây là dự án luật được kỳ vọng tháo gỡ hàng loạt khó khăn, thách thức của cộng đồng doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất, công nghệ và thị trường. Coi doanh nghiệp nhỏ và vừa là chủ thể đóng góp quan trọng nhất vào mô hình tăng trưởng 2 con số, dự thảo luật sẽ cung cấp các nguồn lực hỗ trợ đổi mới công nghệ, thực hiện chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị, mở rộng cơ hội tham gia vào đầu tư, đấu thầu, mua sắm công, thương mại điện tử và các chuỗi giá trị.

Đồng thời, dự án luật cũng khuyến khích các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu chuỗi phát triển các nhà cung cấp là doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tiếp cận thị trường.

Đặc biệt, dự thảo luật đề xuất nhiều quy định dành cho các hộ kinh doanh cá thể, như đơn giản hóa việc đăng ký, liên thông thủ tục và cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ có thời hạn (nền tảng số, kế toán, đào tạo, tư vấn pháp lý). Các chính sách này nhằm giảm thiểu chi phí chuyển đổi và chi phí hoạt động, tạo điều kiện để hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động tự chủ trên quy mô lớn hơn.