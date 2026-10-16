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Thành lập hai Đảng bộ trực thuộc Thành ủy TP.HCM

Thứ Sáu, 14:21, 16/10/2026
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VOV.VN - Ngày 16/10, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM; đồng thời, công bố các quyết định chỉ định nhân sự lãnh đạo hai Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã trao quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế và Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM trực thuộc Thành ủy TP.HCM.

Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chỉ định Ban Chấp hành gồm 18 người, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 người và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 3 người, nhiệm kỳ 2025-2030.

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Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM (ảnh: Nguyên Vũ)

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, được điều động, bổ nhiệm, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM.

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Ông Dương Anh Đức được điều động, bổ nhiệm, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM. (ảnh: Hà An)

Ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thọ, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TP.HCM.

Đối với Đảng bộ các cơ sở y tế TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban Chấp hành gồm 17 người, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 6 người và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 4 người, nhiệm kỳ 2025-2030.

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Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định thành lập Đảng bộ các cơ sở y tế. (ảnh: Nguyên Vũ)

Ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bà Rịa, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM.

Ông Trần Hoàng Quân, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế TP.HCM.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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