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Trồng sa nhân tím - hướng thoát nghèo của đồng bào vùng cao Trạm Tấu

Thứ Năm, 08:00, 10/09/2026
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VOV.VN - Tại xã vùng cao Trạm Tấu, bà con người Mông đã đưa cây sa nhân tím, một loại cây dược liệu quý vào trồng với nhiều kỳ vọng nâng cao thu nhập và bảo vệ rừng.

Gia đình anh Thào A Lâu ở thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai những ngày này tranh thủ thời tiết nắng ráo để thu hoạch sa nhân, xuất bán cho thương lái.

Anh Lâu chia sẻ: Qua tìm hiểu ở các địa phương, nhận thấy cây sa nhân có giá trị kinh tế cao, lại phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương nên ba năm qua, gia đình anh đã tích cực trồng, mở rộng diện tích sa nhân dưới tán rừng.

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Đồng bào vùng cao Trạm Tấu chăm sóc sa nhân

Cũng như gia đình anh Lâu, gần đây, nhiều hộ dân ở xã Trạm Tấu đã tích cực trồng sa nhân tím dưới tán rừng sản xuất khi thấy rõ hiệu quả của loại cây trồng này.

Anh Mùa A Chư ở thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu cho biết: "Gia đình tôi đã trồng được khoảng 1ha, một năm thu hoạch được khoảng 1 tấn, bán được khoảng 70 - 80 triệu/1 năm. Trồng cây sa nhân thì không tốn nhiều thời gian chăm sóc mà đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho gia đình".

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Sa nhân tím là dược liệu quý có giá trị kinh tế cao

Sa nhân tím là cây phát triển tốt dưới tán rừng quế, trẩu, xoan và các loại cây lâu năm khác, nên khi trồng loại cây này, bà con vùng cao có thể tận dụng tối đa diện tích đất canh tác hiện có.

Ông Nguyễn Thế Thanh, cán bộ khuyến nông, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Trạm Tấu cho biết: "Cây sa nhân phù hợp với khí hậu của xã Trạm Tấu. Theo chúng tôi đánh giá thì cây sa nhân đem lại hiệu quả kinh tế cho các hộ có vườn rừng hoặc đất trống". 

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Hiện ở Trạm Tấu, bà con đã trồng hàng trăm héc ta sa nhân

Từ những kết quả ban đầu, xã Trạm Tấu đang tích cực mở rộng diện tích, coi đây là một trong những hướng phát triển kinh tế, giảm nghèo trên địa bàn.

Ông Trịnh Văn Xuê, Bí thư Đảng uỷ xã Trạm Tấu cho biết: "Bước đầu, đối với một số hộ gia đình, cây sa nhân đã cho thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng, cá biệt có hộ gia đình cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Đến nay, cây sa nhân đã có diện tích xấp xỉ 100 ha".

Thay đổi giống cây trồng, đồng bào vùng cao Lào Cai đang hướng đến cuộc sống khám khá hơn, sau nhiều năm canh tác những loại cây trồng rất quen thuộc nhưng hiệu quả kinh tế không cao.

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Người Dao đầu tiên trồng cây sa nhân tím ở Cao Bằng

VOV.VN - Năm 2018, anh Lý Văn Sai, dân tộc Dao, xóm Nà Sài, xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng đã mạnh dạn bỏ cây ngô để tập trung chuyển sang trồng cây dược liệu sa nhân tím dưới tán rừng. Quyết định táo bạo của anh Sai ngày đó đã đem lại những thay đổi bất ngờ cho gia đình và cho cả người dân ở huyện Bảo Lâm.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
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