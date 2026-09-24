Trung Quốc - Mỹ đạt thêm đồng thuận trong đàm phán kinh tế - thương mại



Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 24/9, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết các nhóm kinh tế - thương mại Trung – Mỹ đã trao đổi “thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng”, trên cơ sở định hướng từ nhận thức chung của nguyên thủ hai nước và các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, hợp tác cùng có lợi.

Theo phía Trung Quốc, các nội dung trọng tâm trong vòng tham vấn thứ 8 gồm triển khai những nhận thức chung đã đạt được trước đó; sắp xếp giảm thuế quan đối ứng; thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư; cũng như kéo dài hiệu lực các thỏa thuận chung đã đạt được trong cuộc tham vấn kinh tế - thương mại tại Kuala Lumpur.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, với tư cách trưởng đoàn của hai bên trong cơ chế tham vấn kinh tế - thương mại Trung - Mỹ, đã lần đầu tiên đối thoại về trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa công bố cụ thể nội dung, phạm vi hay kết quả của cuộc đối thoại này.

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Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong thời gian tới, Bắc Kinh sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với Washington trong khuôn khổ cơ chế tham vấn kinh tế - thương mại song phương, nhằm thúc đẩy các công việc tiếp theo.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington và Bắc Kinh đã nhất trí gia hạn thỏa thuận “đình chiến thương mại” thêm hai tháng, đến ngày 10/1 năm sau.

Vòng tham vấn mới diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tìm cách duy trì các kênh đối thoại để kiểm soát bất đồng về thuế quan, thương mại và đầu tư. Việc đưa trí tuệ nhân tạo vào nội dung trao đổi cũng cho thấy hợp tác và cạnh tranh công nghệ ngày càng trở thành một vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự kinh tế - thương mại Trung - Mỹ.