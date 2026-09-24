Mỹ mời Tổng thống Putin dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23/9 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra tại Miami, bang Florida vào tháng 12 tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Anchorage, bang Alaska vào tháng 8/2025. Ảnh: TASS

Thông tin được ông Rubio đưa ra sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhân dịp hai quan chức tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.

“Chúng tôi đã mời Tổng thống Putin tham dự G20. Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để ông ấy trao đổi không chỉ với Tổng thống Mỹ mà còn với các nhà lãnh đạo thế giới khác. Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ nhận lời”, Ngoại trưởng Rubio nói.

Việc ông Putin được mời tới Miami cũng mở ra khả năng Tổng thống Nga có cuộc gặp mới với Tổng thống Donald Trump nhân dịp hội nghị G20. Lần gần đây nhất hai nhà lãnh đạo gặp nhau là tại Anchorage, bang Alaska vào tháng 8/2025.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày xác nhận phía Nga đã nhận được lời mời. Theo ông Peskov, Moscow “cảm ơn và đánh giá cao” động thái này của phía Mỹ.

“Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định và xử lý các vấn đề liên quan thông qua các kênh ngoại giao”, ông Peskov nói.

Ngoại trưởng Rubio cũng cho biết Tổng thống Trump có thể tiếp tục gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20, cũng như tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình tới Mỹ ngày 23/9 và có chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày 23-25/9. Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc dự kiến có các cuộc hội đàm tại Washington trong chuyến thăm này.