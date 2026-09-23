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Hội đàm thượng đỉnh Nhật - Mỹ chốt lại nhiều chiến lược hợp tác

Thứ Tư, 10:45, 23/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc hội đàm vào rạng sáng 23/9 tại New York (Mỹ). Hai nhà lãnh đạo khẳng định lại quyết tâm thắt chặt hợp tác song phương.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ Nhật - Mỹ, trong đó nhấn mạnh hợp tác kinh tế và an ninh đang tiến triển ổn định trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn và khoáng sản thiết yếu… Về lĩnh vực kinh tế, Thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất vào Mỹ trong 7 năm liên tiếp, đồng thời khẳng định mối quan hệ kinh tế giữa hai nước sẽ được tăng cường hơn nữa trong thời gian tới.

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Hội đàm thượng đỉnh Nhật - Mỹ ngày 23/9/2026. Ảnh: Jiji Press

Về lĩnh vực an ninh, hai bên nhất trí thúc đẩy các nỗ lực tăng cường khả năng răn đe và phản ứng của đồng minh Nhật - Mỹ.

Liên quan vấn đề này, Thủ tướng Takaichi nói: “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa về sự cam kết mạnh mẽ của ông Donald Trump đối với liên minh Mỹ - Nhật. Trong bối cảnh an ninh đầy thách thức hiện nay, kể cả ở châu Á, tôi tin rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta tại Liên Hợp Quốc hôm nay thể hiện sức mạnh của liên minh Mỹ - Nhật trước toàn thế giới”.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao vai trò và vị thế của Nhật Bản, đồng thời dành những lời ca ngợi đối với nữ Thủ tướng Takaichi.

“Ngành công nghiệp Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ. Cả nước nói chung đang phát triển rất tốt. Chúng ta đang chứng kiến ​​sự tiến bộ vượt bậc. Bà là bạn tôi và là một Thủ tướng tuyệt vời. Bà sẽ là một trong những Thủ tướng vĩ đại nhất trong lịch sử”, Tổng thống Trump nói.

Về tình hình khu vực, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề xung quanh quan hệ với Trung Quốc, bao gồm cả an ninh kinh tế, cũng như cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung sắp diễn ra vào ngày mai và nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ.

Liên quan đến thái độ cứng rắn của Nhà Trắng đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh lập trường của Nhật Bản về pháp quyền, và cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi quan điểm thẳng thắn.

Về vấn đề Triều Tiên, hai bên khẳng định lại sự cần thiết phải cùng nhau giải quyết các vấn đề hạt nhân và tên lửa. Ngoài ra, tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo còn trao đổi quan điểm về tình hình tài chính quốc tế.

Tuấn Nhật, Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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