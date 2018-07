Trứng vịt Đồng Tháp đắt hàng, sốt giá

Khoảng 2 tuần trở lại đây, tại Đồng Tháp giá trứng vịt đang có chiều hướng tăng mạnh. Cách nay khoảng 1 tháng, giá trứng chỉ ở mức 18.000 - 20.000 đồng/chục, gần đây, giá trứng đã tăng lên gần 30.000 đồng/chục. Đây được xem là mức giá cao nhất trong nhiều năm gần đây. Với mức giá này nhiều người nuôi vịt tại Đồng Tháp phấn khởi.

Giá trứng vịt đã nhích lên thêm từ 150 - 200 đồng mỗi quả.

Sau hơn 3 tháng cầm vịt tại cánh đồng từ Tam Nông cho đến Tháp Mười, mức giá 2700 đồng trên 1 trứng vịt là mức giá cao nhất mà bà Lâm Thị Suốt Xã Phú Thành A bán được.

Với mức giá này bà Suốt cảm thấy phấn khởi. "Lão nông" này nhẩm tính: Nuôi đàn vịt hơn 4.000 con. Vịt đẻ ở mức hơn 1.000 con. Giá này mỗi đêm kiếm cũng được gần 2 triệu đồng.

Tại nhiều đàn vịt chạy đồng trên khắp các đồng lúa của huyện Tháp Mười hầu hết đều có chung niềm vui lợi nhuận. Những ngày qua, giá trứng đã nhích lên thêm từ 150 - 200 đồng mỗi trứng. Nhờ vậy, dù nuôi vịt chạy đồng tốn nhiều chi phí nhưng người nuôi vẫn có lãi khá.

Nguyên nhân khiến giá trứng tăng vọt như hiện nay là do số hộ nuôi vịt đẻ giảm do giá trứng thấp trong thời gian qua. Mặc khác do lo ngại về chạy đồng, thức ăn và chi phí nên nhiều hộ nuôi không tái đàn.

Chị Trần Thị Thúy Oanh Hộ nuôi vịt chạy đồng tại Tháp Mười thông tin: Thời gian trước giá trứng vịt bấp bênh, khi rẻ giá chỉ 1.300 đồng/quả. Gần tháng nay, giá trứng đã tăng, hiện khoảng 2.700 đồng/quả.

Nhiều mô hình nuôi vịt rọ hiệu quả với đặc điểm không tốn chi phí chuyển đồng.

Huyện Tháp Mười hiện có tổng đàn vịt trên 400 ngàn con. Lượng vịt chạy đồng gần 200 ngàn con. Trong số này chỉ có khoảng 30% là vịt đang cho trứng. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã triển khai nhiều mô hình nuôi vịt rọ hiệu quả với đặc điểm của mô hình này là không tốn chi phí chuyển đồng.

Đối với trứng vịt từ các mô hình này sẽ có giá nhỉnh hơn so với vịt chạy đồng. Do vậy mà đã mang lại lợi nhuận khá cao cho hộ nuôi theo cách này.

Ông Lê Văn Nổi, Trưởng trạm chăn nuôi và thú y huyện Tháp Mười luwu lưu ý: Bà con cần chú ý tiêm phòng, chăm sóc sức khỏe đàn vịt. Trong đó tập trung chăm sóc vệ sinh chuồng trại, đặc biệt là tiêm phòng đúng lộ trình để khống chế được dịch bệnh xảy ra. Như nuôi vịt rọ thì giá trứng rất cao, lâu dài hơn. Đây là sản phẩm tốt cho người tiêu dùng.

Hiện tổng đàn vịt của tỉnh Đồng Tháp đạt trên 6 triệu con, trong đó tỉ lệ vịt đang cho trứng chiếm khoảng 30 đến 40%. Theo dự báo của ngành chuyên môn, giá trứng có thể tăng thêm trong thời gian tới. Do đó ngành cũng khuyến cáo người dân chú ý chăm sóc tốt hơn cho đàn vịt để hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh./.

