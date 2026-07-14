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Từ 13/7, người gửi tiền có thể nhận tiền bảo hiểm bằng phương tiện điện tử

Thứ Ba, 20:05, 14/07/2026
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VOV.VN - Từ 13/7/2026, người được bảo hiểm tiền gửi có thể nhận tiền bằng phương tiện điện tử nếu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được ủy quyền triển khai hình thức này. Đây là một trong những điểm đáng chú ý tại Nghị định số 280/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 280/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý, đầu tư vốn nhà nước, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 13/7/2026.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định về việc chi trả tiền bảo hiểm bằng phương tiện điện tử. Theo đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được ủy quyền cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thực hiện chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền thông qua hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật.

tu 13 7, nguoi gui tien co the nhan tien bao hiem bang phuong tien dien tu hinh anh 1
Ảnh minh họa: AI

Để được ủy quyền, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải hoạt động kinh doanh có lãi theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập trong ít nhất hai năm liền kề trước thời điểm được ủy quyền và có mạng lưới phù hợp phục vụ việc chi trả.

Khi nhận tiền bảo hiểm, người được bảo hiểm phải xuất trình giấy tờ định danh như thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc thông tin định danh điện tử được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh quyền sở hữu khoản tiền gửi được bảo hiểm như sổ tiết kiệm, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi hoặc các tài liệu hợp pháp khác.

Trường hợp tổ chức được ủy quyền thực hiện chi trả bằng phương tiện điện tử, người nhận tiền bảo hiểm có thể gửi đầy đủ dữ liệu chứng minh quyền sở hữu khoản tiền gửi thông qua phương tiện điện tử và nhận tiền theo hướng dẫn của tổ chức chi trả.

Đối với trường hợp người nhận tiền là người được ủy quyền, người thừa kế hợp pháp hoặc người đại diện theo pháp luật của người gửi tiền, ngoài các giấy tờ trên còn phải cung cấp văn bản ủy quyền, giấy tờ chứng minh quyền thừa kế hoặc tư cách đại diện theo quy định.

Nghị định cũng quy định chi tiết hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bao gồm cấp và thu hồi chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi; thu phí bảo hiểm; chi trả tiền bảo hiểm; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm tiền gửi; tham gia can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt và xử lý tổ chức tín dụng; quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; tuyên truyền, đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi.

Đáng chú ý, trong trường hợp nguồn vốn của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tạm thời không đủ để chi trả tiền bảo hiểm, đơn vị này được tiếp nhận hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc được vay từ tổ chức tín dụng, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ. Trình tự, thủ tục hỗ trợ được thực hiện thông qua thẩm định của Ngân hàng Nhà nước, lấy ý kiến Bộ Tài chính trước khi trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Các quy định tại Nghị định số 280/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 13/7/2026.

Diệp Thảo/VOV.VN
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