Bảo hiểm y tế - điểm tựa an sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ

Tại xã Gia Hòa, thành phố Cần Thơ, chính sách bảo hiểm y tế được triển khai hiệu quả, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ góp phần giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế còn giúp người dân được tiếp cận và chăm sóc sức khỏe tốt hơn, người dân yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên cải thiện đời sống.

Do sức khỏe không tốt nên ông Kiên Ngọc Minh, ở ấp Đào Viên, thường xuyên phải đến các cơ sở y tế để thăm khám. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế được Nhà nước hỗ trợ, ông không còn quá lo lắng về chi phí điều trị, đồng thời được tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời và hiện đại.

"Tôi đi khám bệnh bằng bảo hiểm y tế nên không tốn tiền. Trước đây tôi từng nằm điều trị tại Bệnh viện 30/4 (ở phường Phú Lợi) suốt một tuần. Hiện nay, tôi được chuyển giấy khám về địa phương nên rất thuận tiện”, ông Minh chia sẻ.

Ông Kiên Ngọc Minh đến cơ sở y tế tại địa phương để thăm khám sức khỏe

Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, việc được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đã giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế dễ dàng hơn, giảm áp lực tài chính khi ốm đau, hạn chế nguy cơ tái nghèo do bệnh tật và góp phần thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe.

Gia đình ông Sơn Linh, ở ấp Phú Giao, là một trường hợp điển hình. Không có đất sản xuất, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào công lao động của các con và công việc thợ hồ của chính ông. Nhờ sự nỗ lực vươn lên, gia đình ông vừa thoát nghèo. Ông Sơn Linh chia sẻ, một trong những yếu tố giúp gia đình yên tâm lao động sản xuất chính là chính sách bảo hiểm y tế miễn phí của Nhà nước.

"Gia đình tôi có bốn thành viên và từ trước đến nay đều được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Khi đi làm mà cảm thấy không khỏe, tôi chủ động đến cơ sở y tế để khám. Chi phí điều trị được bảo hiểm chi trả nên gia đình rất yên tâm," ông Linh nói.

Khi sức khỏe được chăm sóc tốt, người dân có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

BHYT giúp đồng bào DTTS được tiếp cận dịch vụ y tế mà không phải lo viện phí

Gia Hòa là xã an toàn khu của thành phố Cần Thơ cùng là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm khoảng 42% dân số của xã. Nhờ đó, người dân trên địa bàn được hưởng chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng 100%. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia và được cấp thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn đã đạt 100%.

Ông Lâm Hal, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Gia Hòa cho biết, người dân địa phương rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ giảm bớt gánh nặng chi phí y tế, sức khỏe được chăm sóc tốt hơn, bà con yên tâm lao động sản xuất, từ đó, giúp đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện chỉ còn khoảng 0,2%.

Ông Hal cho biết: "Người dân rất vui mừng trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc. Hiện nay, người dân đi khám chữa bệnh ở nhiều nơi đều được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế. Đời sống của bà con Gia Hòa đã có nhiều đổi thay, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn."

Những tấm thẻ bảo hiểm y tế không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh mà còn trở thành điểm tựa an sinh vững chắc, tiếp thêm niềm tin để đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Hòa nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung yên tâm lao động, phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.