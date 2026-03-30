Từ 1/4, Khánh Hòa triển khai chữ ký số với mọi kết quả thủ tục đăng ký DN

Theo văn bản vừa ban hành của UBND tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 1/4/2026, toàn bộ kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được ký số và cấp dưới dạng bản điện tử. Bản giấy chỉ được in và ký trong trường hợp hệ thống gặp sự cố kỹ thuật hoặc khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính triển khai thực hiện ký số đối với toàn bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng hình thức trực tuyến, bảo đảm việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đúng quy định, thông suốt và hiệu quả.

Chuyển đổi số mạnh mẽ sẽ giúp các địa phương giảm áp lực khi người dân đến giao dịch

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các sở, ban, ngành; cơ quan Trung ương tại địa phương; UBND các xã, phường, đặc khu, sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử có ký số trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp; không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy khi thông tin đã được cung cấp và xác thực trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp được giao rà soát, tham mưu việc triển khai các quy định liên quan đến công chứng, chứng thực đối với bản ký số kết quả đăng ký doanh nghiệp, bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện.

Người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trực tiếp giao dịch hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Khu vực 10 chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp nhận và sử dụng bản điện tử có ký số hợp lệ trong quá trình giải quyết các thủ tục nghiệp vụ, không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc triển khai ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh./.