Từ 1/4, Khánh Hòa triển khai chữ ký số với mọi kết quả thủ tục đăng ký DN

Thứ Hai, 16:57, 30/03/2026
VOV.VN - Thực hiện tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, từ ngày 1/4/2026, Khánh Hòa triển khai áp dụng chữ ký số đối với toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Theo văn bản vừa ban hành của UBND tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 1/4/2026, toàn bộ kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được ký số và cấp dưới dạng bản điện tử. Bản giấy chỉ được in và ký trong trường hợp hệ thống gặp sự cố kỹ thuật hoặc khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính triển khai thực hiện ký số đối với toàn bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng hình thức trực tuyến, bảo đảm việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đúng quy định, thông suốt và hiệu quả.

tu 1 4, khanh hoa trien khai chu ky so voi moi ket qua thu tuc dang ky dn hinh anh 1
Chuyển đổi số mạnh mẽ sẽ giúp các địa phương giảm áp lực khi người dân đến giao dịch

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các sở, ban, ngành; cơ quan Trung ương tại địa phương; UBND các xã, phường, đặc khu, sử dụng kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử có ký số trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp; không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy khi thông tin đã được cung cấp và xác thực trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp được giao rà soát, tham mưu việc triển khai các quy định liên quan đến công chứng, chứng thực đối với bản ký số kết quả đăng ký doanh nghiệp, bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện.

tu 1 4, khanh hoa trien khai chu ky so voi moi ket qua thu tuc dang ky dn hinh anh 2
Người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trực tiếp giao dịch hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Khu vực 10 chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp nhận và sử dụng bản điện tử có ký số hợp lệ trong quá trình giải quyết các thủ tục nghiệp vụ, không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc triển khai ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh./.

Đắk Lắk đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số

VOV.VN - Sáng 27/3, Đắk Lắk tổ chức tọa đàm "Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh chuyển đổi số". Hoạt động tập trung nhận diện yêu cầu mới trong điều hành chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực số cho cán bộ nhằm đáp ứng quản trị hiện đại.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: chuyển đổi số Nghị quyết 57 Khánh Hòa ký số chữ ký số thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Bí thư Hà Nội: Gỡ “điểm nghẽn dữ liệu”, chuyển đổi số phải ra sản phẩm

VOV.VN - “Dữ liệu không thông - hệ thống không vận hành; Dữ liệu không sạch - điều hành không chính xác; Dữ liệu không dùng chung - chuyển đổi số không thực chất”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chỉ rõ những điểm cần khắc phục.

TP.HCM phải chuyển đổi mạnh mô hình tăng trưởng để đạt hai con số

VOV.VN - Để kinh tế TP.HCM tăng trưởng 2 con số, vấn đề không phải cần bao nhiêu vốn mà là thể chế và môi trường đầu tư. Đó là ý kiến của chuyên gia kinh tế về giải pháp tăng trưởng kinh tế Thành phố trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng.

Gỡ vướng cơ chế để đẩy nhanh 2 dự án điện hạt nhân Khánh Hòa

VOV.VN - Hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 đang được tái khởi động với sự đồng thuận của người dân, song vẫn vướng cơ chế, nhất là bồi thường, tái định cư và sinh kế; các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 189/2025 đang được tiếp tục hoàn thiện để phù hợp thực tế.

