Cụ thể, Tổng cục Thống kê sẽ điều tra thông tin nhận dạng đơn vị điều tra, bao gồm: Tên doanh nghiệp; địa chỉ, điện thoại, fax, email; loại hình doanh nghiệp; ngành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD).

Từ 1/4, tổng điều tra doanh nghiệp. (Ảnh: KT).

Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động, bao gồm: Lao động; Thu nhập của người lao động.

Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, bao gồm: Tài sản và nguồn vốn; kết quả sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; tiêu dùng năng lượng; vốn đầu tư.

Thông tin về các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, bao gồm: Tên cơ sở; ngành hoạt động SXKD; sản lượng/sản phẩm; lao động; doanh thu.

Thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất, bao gồm: Tình hình sử dụng công nghệ/máy móc thiết bị sản xuất, công nghệ thông tin và truyền thông; cơ cấu đầu vào/đầu ra và quan hệ với nhà cung cấp/khách hàng; các kênh chuyển giao công nghệ; năng lực đổi mới và cải tiến công nghệ và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thông tin về chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: Chi phí nguyên liệu, vật liệu; Chi phí nhân công; Chi phí khấu hao tài sản cố định;..

Tổng cục Thống kê chủ trì, trực tiếp thu thập và tổng hợp 58 tập đoàn, tổng công ty hạch toán toàn ngành (tăng 24 đơn vị so với cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2017). Đồng thời phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì và thu thập thông tin đối với doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý.

Cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã; tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành thống kê; thu thập thông tin tính chỉ số đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Đồng thời, nhằm đánh giá tình hình ứng dụng khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng công nghiệp 4.0); thu thập thông tin phục vụ biên soạn hệ số chi phí trung gian của hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa; nghiên cứu phát triển; cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp làm dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm; điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác./.