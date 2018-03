Tuyết giáp ếch nhái giá gần 100 triệu đồng/kg vẫn “cháy” hàng

Ở Việt Nam, khái niệm về tuyết giáp còn khá mới lạ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tuyết giáp ếch nhái Đông Tạng lại là mặt hàng được giới đại gia Việt tìm kiếm nhiều nhất. (Ảnh: Vietnamnet). Mức giá của mặt hàng này khá cao, khoảng 100 triệu đồng/kg khô do nhiều người cho rằng tuyết giáp loài ếch nhái Đông Tạng có công dụng "thần thánh" với sức khỏe. (Ảnh: Vietnamnet). Tuyết giáp ếch nhái Đông Tạng được quảng cáo có nhiều tác động tích cực đến sức khỏe như mát gan, giải nhiệt, bồi bổ thể lực, chữa trị hiệu quả chứng đổ mồ hôi ban đêm... Với phụ nữ, ăn tuyết giáp thường xuyên sẽ cải thiện làn da, lưu thông khí huyết. (Ảnh: Vietnamnet). Tuyết giáp, chính xác là lớp màng nhầy được tách từ buồng trứng của nhái tuyết. Loài này sống tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc Trung Quốc, lại sinh sản chỉ vào một mùa xuân duy nhất trong năm nên số lượng rất hiếm, đòi hỏi quá trình khai thác công phu, khéo léo và nhiều kiên nhẫn. Tuy nhiên, một số chuyên gia đông y cho biết, lợi ích thực sự của tuyết giáp chưa được nghiên cứu cụ thể tại Việt Nam. Do đó, những công dụng "thần thánh" mà người mua kẻ bán truyền tai nhau hiện tại vẫn là lời đồn thổi, chưa có cơ sở nào để xác thực. (Ảnh: Tuổi trẻ). Thế nhưng tin vào lời thổi phồng về tác dụng thần dược từ thương lái, đầu mối, nhiều đại gia Việt vẫn không tiếc tiền chi hàng trăm triệu để mua được tuyết giáp về sử dụng. (Ảnh: Tuổi trẻ). Hiện nay, tuyết giáp ếch nhái Đông Tạng được bày bán rất ít trên thị trường, một phần do khó khai thác, còn lại do số lượng mặt hàng quá hiếm hoi nên đôi lúc phải đặt trước cả tháng trời, khách hàng mới mua được 0,5 đến 1 kg tuyết giáp. (Ảnh: Tuổi trẻ)./.

Ở Việt Nam, khái niệm về tuyết giáp còn khá mới lạ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tuyết giáp ếch nhái Đông Tạng lại là mặt hàng được giới đại gia Việt tìm kiếm nhiều nhất. (Ảnh: Vietnamnet). Mức giá của mặt hàng này khá cao, khoảng 100 triệu đồng/kg khô do nhiều người cho rằng tuyết giáp loài ếch nhái Đông Tạng có công dụng "thần thánh" với sức khỏe. (Ảnh: Vietnamnet). Tuyết giáp ếch nhái Đông Tạng được quảng cáo có nhiều tác động tích cực đến sức khỏe như mát gan, giải nhiệt, bồi bổ thể lực, chữa trị hiệu quả chứng đổ mồ hôi ban đêm... Với phụ nữ, ăn tuyết giáp thường xuyên sẽ cải thiện làn da, lưu thông khí huyết. (Ảnh: Vietnamnet). Tuyết giáp, chính xác là lớp màng nhầy được tách từ buồng trứng của nhái tuyết. Loài này sống tập trung ở các tỉnh miền núi phía Bắc Trung Quốc, lại sinh sản chỉ vào một mùa xuân duy nhất trong năm nên số lượng rất hiếm, đòi hỏi quá trình khai thác công phu, khéo léo và nhiều kiên nhẫn. Tuy nhiên, một số chuyên gia đông y cho biết, lợi ích thực sự của tuyết giáp chưa được nghiên cứu cụ thể tại Việt Nam. Do đó, những công dụng "thần thánh" mà người mua kẻ bán truyền tai nhau hiện tại vẫn là lời đồn thổi, chưa có cơ sở nào để xác thực. (Ảnh: Tuổi trẻ). Thế nhưng tin vào lời thổi phồng về tác dụng thần dược từ thương lái, đầu mối, nhiều đại gia Việt vẫn không tiếc tiền chi hàng trăm triệu để mua được tuyết giáp về sử dụng. (Ảnh: Tuổi trẻ). Hiện nay, tuyết giáp ếch nhái Đông Tạng được bày bán rất ít trên thị trường, một phần do khó khai thác, còn lại do số lượng mặt hàng quá hiếm hoi nên đôi lúc phải đặt trước cả tháng trời, khách hàng mới mua được 0,5 đến 1 kg tuyết giáp. (Ảnh: Tuổi trẻ)./.