Tỷ giá ngày 9/1: USD biến động mạnh

Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng 9/1 ở mức 22.416 VND, tăng 15 đồng so với hôm qua.

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.085 VND/USD và tỷ giá sàn là 21.749 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá đồng USD hôm nay cũng biến động mạnh. Cụ thể, lúc 14h35 ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 22.675 - 22.745 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng ở chiều mua vào và 40 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Vietinbank hôm nay niêm yết giá USD ở mức 22.675 - 22.745 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng chiều mua vào và bán ra vẫn giữ nguyên giá so với hôm qua.

Tại BIDV, giá đồng USD được ngân hàng này niêm yết ở mức 22.680 - 22.750 VND/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với cùng thời điểm sáng qua.

Trên thị trường thế giới, chỉ số giá USD (US Dollar Index) đo lường biến động đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) lúc 14h40 hôm nay đang ở mức 92,10 điểm, đang tăng nhẹ so với phiên sáng cùng ngày, và tăng so với mức 91,64 điểm mở cửa phiên tuần này hôm qua 8/1/2018./.

USD ngày 19/12: Tỷ giá trung tâm tăng, giá USD ngân hàng thương mại giảm VOV.VN - Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 19/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.445 đồng, tăng 6 đồng so với hôm qua. USD ngày 14/12: Tỷ giá trung tâm giảm, USD tại NHTM tăng VOV.VN -Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 14/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.443 đồng, giảm 7 đồng so với hôm qua. Giá USD ngày 12/12: Tỷ giá VND/USD suy giảm VOV.VN -Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 12/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.450 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua.