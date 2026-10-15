Ứng dụng công nghệ xác định nghĩa vụ thuế đối với từng thửa đất, căn hộ

Trước năm 2022, khi người dân thực hiện các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng bất động sản, hồ sơ được nộp tại cơ quan đăng ký đất đai. Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sau đó được luân chuyển đến UBND cấp xã xác nhận trước khi chuyển đến cơ quan thuế quản lý thu. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều trường hợp chưa hoàn thành đầy đủ thủ tục kê khai thuế, khiến cơ quan thuế thiếu căn cứ điều chỉnh thông tin người nộp thuế khi lập bộ thuế hằng năm.

Xuất phát từ thực trạng này, thực hiện theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 80/2021/TT-BTC và nay là Nghị định 252/NĐ-CP ngày 30/06/2026 và Thông tư 89/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế, từ năm 2022, Thuế thành phố Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cùng hồ sơ đăng ký biến động đất đai của hộ gia đình, cá nhân khi phát sinh giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng bất động sản. Hồ sơ được luân chuyển đến cơ quan thuế cùng với hồ sơ đất đai, góp phần hạn chế tình trạng thiếu thông tin và chậm cập nhật nghĩa vụ thuế.

Thuế thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao độ chính xác trong xác định nghĩa vụ thuế đối với từng thửa đất, căn hộ.

Song song với việc hoàn thiện quy trình tiếp nhận hồ sơ, Thuế thành phố Hà Nội thường xuyên phối hợp với UBND cấp xã rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bảo đảm thông tin chính xác và xác định đúng đối tượng chịu thuế. Đặc biệt, cơ quan thuế đã phối hợp tiếp nhận hai đợt dữ liệu từ chiến dịch “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai” của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội để phục vụ công tác chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế. Việc tiếp nhận dữ liệu sẽ tiếp tục được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng thông tin, bảo đảm dữ liệu quản lý thuế được cập nhật đầy đủ, chính xác.

Từ năm 2025, cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cơ quan thuế tăng cường hiện đại hóa công tác kê khai, nộp thuế và phát triển các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế. Trong đó, ứng dụng eTax Mobile được nâng cấp để triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên toàn địa bàn thành phố, kết hợp với các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, giúp người dân chủ động tra cứu và thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện hơn.

Trong quá trình lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hằng năm, khi hệ thống quản lý thuế hạch toán nghĩa vụ thuế phải nộp, bao gồm các quyết định miễn, giảm thuế theo chính sách và các trường hợp được miễn thuế đối với số tiền từ 50.000 đồng trở xuống trên cùng địa bàn Hà Nội, thông tin tương ứng cũng được cập nhật trên eTax Mobile. Vì vậy, có trường hợp người nộp thuế đã thực hiện nộp tiền qua ứng dụng nhưng khi thông báo nộp thuế được ban hành, số thuế phải nộp hiển thị là 0 đồng.

Theo Thuế thành phố Hà Nội, cơ quan thuế vẫn gửi thông báo nộp thuế đến người nộp thuế trong những trường hợp này nhằm thể hiện hệ thống quản lý thuế đã ghi nhận số thuế đã nộp, đồng thời giúp người dân theo dõi, quản lý thông tin các thửa đất, căn hộ đã kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đối với trường hợp đã chuyển nhượng bất động sản nhưng vẫn nhận được thông báo thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với thửa đất hoặc căn hộ đã chuyển nhượng, cơ quan thuế khuyến nghị người dân rà soát, kiểm tra thông tin và hồ sơ chuyển nhượng để xác định nguyên nhân.

Cụ thể, nếu người nhận chuyển nhượng đã nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa kê khai tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cùng bộ hồ sơ đăng ký biến động, người nhận chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ liên quan tương ứng với thời gian thực tế sử dụng đất. Trong chu kỳ ổn định, người nộp thuế không phải kê khai lại hằng năm nếu không có thay đổi về người nộp thuế hoặc các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp.

Trường hợp người nộp thuế đã kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cùng hồ sơ đăng ký biến động đất đai khi nhận chuyển nhượng bất động sản nhưng vẫn nhận được thông báo thuế không phù hợp, người dân cần rà soát lại hồ sơ và liên hệ cơ quan thuế nơi có thửa đất, căn hộ để kiểm tra, xác minh, làm cơ sở điều chỉnh thông tin người nộp thuế.

Để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị liên quan đến số thuế phải nộp, ứng dụng eTax Mobile đã tích hợp chức năng “Gửi phản hồi” đối với từng khoản thuế phát sinh trên hệ thống. Thuế thành phố Hà Nội đề nghị người nộp thuế sử dụng chức năng này để phản ánh thông tin hoặc liên hệ cơ quan thuế, bộ phận ủy nhiệm thu tại phường, xã để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết.

Việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý đất đai, chuẩn hóa dữ liệu cùng với mở rộng các phương thức kê khai, nộp thuế điện tử được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hạn chế sai lệch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thuế TP Hà Nội lan tỏa chính sách, pháp luật thuế qua tin nhắn điện thoại VOV.VN - Thực hiện định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, đồng thời đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Thuế Thành phố Hà Nội triển khai kênh lan tỏa chính sách, pháp luật thuế qua tin nhắn văn bản trên điện thoại với tên hiển thị “THUE_HANOI”.



