English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thuế TP Hà Nội lan tỏa chính sách, pháp luật thuế qua tin nhắn điện thoại

Thứ Sáu, 11:03, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thực hiện định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, đồng thời đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Thuế Thành phố Hà Nội triển khai kênh lan tỏa chính sách, pháp luật thuế qua tin nhắn văn bản trên điện thoại với tên hiển thị “THUE_HANOI”.

Thông qua kênh tin nhắn này, các cá nhân, hộ kinh doanh trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện với các thông tin liên quan đến chính sách, pháp luật thuế; hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế; các mốc thời gian, thủ tục cần lưu ý và những nội dung tuyên truyền, hỗ trợ cần thiết trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

thue tp ha noi lan toa chinh sach, phap luat thue qua tin nhan dien thoai hinh anh 1

Việc triển khai kênh “THUE_HANOI” nhằm lan tỏa kịp thời các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật về thuế đến cá nhân, hộ kinh doanh; Đôn đốc kịp thời đối với các nội dung, thời hạn thực hiện nghĩa vụ thuế, hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc thực hiện không đúng quy định; Góp phần nâng cao tính chủ động, ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế; Tạo thêm một kênh thông tin chính thống, thuận tiện, nhanh chóng, đồng hành cùng cá nhân, hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Thuế thành phố Hà Nội khuyến nghị các cá nhân, hộ kinh doanh thường xuyên kiểm tra tin nhắn trên điện thoại để kịp thời tiếp nhận các thông tin, hướng dẫn và thông báo được gửi từ kênh “THUE_HANOI”.

Các nội dung được truyền tải qua kênh tin nhắn nhằm mục đích tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ và đôn đốc người nộp thuế thực hiện đúng quy định pháp luật về thuế.

Thuế thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ và đa dạng hóa các kênh hỗ trợ, hướng tới mục tiêu đưa chính sách thuế đến gần người nộp thuế hơn, đúng lúc, đúng nội dung và dễ tiếp cận, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế trên địa bàn Thủ đô.

thue-ha-noi-voi-tong-dai-1900886889-ho-tro-nguoi-nop-thue.jpg

Thuế Hà Nội ra mắt Tổng đài hỗ trợ người nộp thuế với đầu số 1900.886.889

VOV.VN - Ngày 10/9/2026, Thuế Thành phố Hà Nội công bố hệ thống tổng đài hỗ trợ người nộp thuế với đầu số duy nhất 1900.886.889, nhằm tiếp nhận, phân luồng, xử lý và trả lời tập trung, thống nhất các yêu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cục Thuế tham dự Hội nghị SGATAR lần thứ 55
Cục Thuế tham dự Hội nghị SGATAR lần thứ 55

VOV.VN - Ngày 8/9, tại Singapore, Hội nghị thường niên lần thứ 55 của Nhóm Nghiên cứu và Quản lý thuế châu Á - Thái Bình Dương (SGATAR) chính thức khai mạc. Đoàn Cục Thuế do Phó Cục trưởng Mai Sơn làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Cục Thuế tham dự Hội nghị SGATAR lần thứ 55

Cục Thuế tham dự Hội nghị SGATAR lần thứ 55

VOV.VN - Ngày 8/9, tại Singapore, Hội nghị thường niên lần thứ 55 của Nhóm Nghiên cứu và Quản lý thuế châu Á - Thái Bình Dương (SGATAR) chính thức khai mạc. Đoàn Cục Thuế do Phó Cục trưởng Mai Sơn làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Gần 2.000 công chức, viên chức ở Cà Mau có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội
Gần 2.000 công chức, viên chức ở Cà Mau có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội

VOV.VN - Kết quả khảo sát cho thấy, nhu cầu nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện rất lớn, riêng cán bộ, công chức, viên chức đã ghi nhận khoảng 2.000 người có nhu cầu mua, thuê nhà ở.

Gần 2.000 công chức, viên chức ở Cà Mau có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội

Gần 2.000 công chức, viên chức ở Cà Mau có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội

VOV.VN - Kết quả khảo sát cho thấy, nhu cầu nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện rất lớn, riêng cán bộ, công chức, viên chức đã ghi nhận khoảng 2.000 người có nhu cầu mua, thuê nhà ở.

Cục Thuế đặt mục tiêu chấm dứt mã số thuế cho doanh nghiệp trong 3 ngày
Cục Thuế đặt mục tiêu chấm dứt mã số thuế cho doanh nghiệp trong 3 ngày

VOV.VN - Cục Thuế đặt mục tiêu rút thời gian giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế xuống còn 3 ngày làm việc đối với doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ và đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Cục Thuế đặt mục tiêu chấm dứt mã số thuế cho doanh nghiệp trong 3 ngày

Cục Thuế đặt mục tiêu chấm dứt mã số thuế cho doanh nghiệp trong 3 ngày

VOV.VN - Cục Thuế đặt mục tiêu rút thời gian giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế xuống còn 3 ngày làm việc đối với doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ và đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp