Thuế Hà Nội ra mắt Tổng đài hỗ trợ người nộp thuế với đầu số 1900.886.889

Thuế thành phố Hà Nội ra mắt hệ thống tổng đài với một đầu số duy nhất nhằm hỗ trợ người nộp thuế.

Việc đưa Tổng đài vào vận hành là bước tiếp theo trong quá trình đổi mới phương thức phục vụ của Thuế Thành phố Hà Nội, hướng tới xây dựng kênh hỗ trợ thuận tiện, tập trung, minh bạch và có khả năng theo dõi xuyên suốt quá trình xử lý yêu cầu của người nộp thuế

Thông qua đầu số 1900.886.889, người nộp thuế có thể liên hệ với Thuế Thành phố Hà Nội để được hướng dẫn, giải đáp các nội dung thuộc phạm vi quản lý của cơ quan Thuế. Thay vì phải tìm kiếm nhiều đầu mối liên hệ, người nộp thuế chỉ cần thực hiện một cuộc gọi. Việc tiếp nhận và hỗ trợ được thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn Thành phố, không phụ thuộc vào địa giới hành chính nơi phát sinh vướng mắc.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Mạnh Cường phát biểu tại lễ ra mắt tổng đài hỗ trợ người nộp thuế

Hệ thống sẽ tiếp nhận và tự động phân luồng yêu cầu đến công chức, bộ phận hoặc đơn vị chuyên môn phù hợp.

Các nhóm nội dung hỗ trợ gồm:

Phím 1: Chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, địa điểm và địa chỉ liên hệ;

Phím 2: Hướng dẫn sử dụng và xử lý vướng mắc đối với các ứng dụng của ngành Thuế;

Phím 3: Chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh;

Phím 4: Nghĩa vụ tài chính về nhà, đất của cá nhân và lệ phí trước bạ ô tô, xe máy;

Phím 5: Các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai của tổ chức.

Tổng đài hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định. Thời gian tiếp nhận cuộc gọi vào buổi sáng từ 8h đến 11h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 17h.

Theo Thuế Thành phố Hà Nội, điểm nổi bật của hệ thống không chỉ là việc tập trung các cuộc gọi về một đầu số duy nhất mà còn ở cơ chế quản lý xuyên suốt từng yêu cầu hỗ trợ. Mỗi cuộc gọi được tiếp nhận, phân luồng, giải quyết và giám sát theo quy trình thống nhất, qua đó giúp yêu cầu của người nộp thuế được theo dõi, kiểm soát cho đến khi hoàn thành, đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm, tính minh bạch và chất lượng phục vụ.

Việc triển khai Hệ thống Tổng đài cũng thể hiện định hướng chuyển từ phương thức hỗ trợ phân tán sang mô hình tập trung, thống nhất và có trách nhiệm xuyên suốt. Mục tiêu là giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận cơ quan Thuế, được hướng dẫn đúng đầu mối, giảm thời gian tìm kiếm thông tin và nâng cao khả năng theo dõi quá trình giải quyết yêu cầu.

Trong thời gian tới, Hệ thống được định hướng phát triển theo mô hình hỗ trợ đa luồng, từng bước tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng kho dữ liệu dùng chung và chuẩn hóa các nội dung hỏi - đáp thường gặp, qua đó nâng cao chất lượng hỗ trợ người nộp thuế.

Việc đưa Tổng đài hỗ trợ người nộp thuế vào vận hành được kỳ vọng góp phần hình thành phương thức phục vụ mới của Thuế Thành phố Hà Nội theo hướng dễ tiếp cận, phản hồi nhanh, rõ trách nhiệm và đồng hành xuyên suốt với người nộp thuế, qua đó hướng tới nền hành chính thuế hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Đầu số hỗ trợ người nộp thuế: 1900.886.889.