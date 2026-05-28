Vải thiều Bắc Ninh khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế

Đây là sự kiện thương mại quy mô lớn nhằm đẩy mạnh quảng bá, kết nối giao thương giữa nông dân với các doanh nghiệp, tập đoàn phân phối trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh khẳng định, tình yêu dành cho quả vải đã ăn sâu vào đời sống người dân Kinh Bắc từ bao đời nay.

"Vị ngọt thanh khiết, hương thơm dịu mát của trái vải Bắc Ninh không chỉ được tạo nên từ đất đai màu mỡ hay nắng gió thiên nhiên, mà còn được kết tinh từ mồ hôi, sự nhẫn nại và tình yêu ruộng vườn của người nông dân. Từ tình yêu nguyên bản ấy, quả vải Bắc Ninh đã được nâng niu trong những quy trình canh tác khắt khe và khoa học nhất", ông Thịnh nói.

Hiện, toàn tỉnh Bắc Ninh có khoảng 17.500 ha sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, nhiều vùng mở rộng theo hướng GlobalGAP và nông nghiệp hữu cơ. Đặc biệt, vải thiều Bắc Ninh đã được cấp hơn 240 mã số vùng trồng, đủ điều kiện xuất khẩu vào nhiều thị trường khó tính như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Canada….Đồng thời, sản phẩm cũng được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại 8 quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cùng các đại biểu tham quan trưng bày gian hàng vải thiều

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh thưởng thức quả vải thiều sớm của xã Phúc Hòa

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, đây là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng, uy tín và thương hiệu của nông sản địa phương trên thị trường quốc tế.

Không chỉ có vải thiều, Bắc Ninh còn sở hữu nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng khác như cam, bưởi, ổi, nhãn, táo, quýt… tạo nên bức tranh nông sản phong phú của vùng đất Kinh Bắc. Song song với đó là sự phát triển mạnh mẽ của chương trình OCOP với hơn 700 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên cùng 56 sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh.

“Việc mỗi sản phẩm OCOP không đơn thuần là hàng hóa thương mại, mà còn là câu chuyện văn hóa, là niềm tự hào mà người Bắc Ninh muốn gửi gắm đến bạn bè khắp nơi”, ông Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh.

Niên vụ vải thiều năm 2026 đã chính thức bước vào giai đoạn thu hoạch. Tại nhiều vùng trồng trọng điểm, không khí vào vụ đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Những chuyến xe nối dài chờ đưa trái vải đi tiêu thụ trong nước và xuất khẩu khiến các vùng quê Kinh Bắc như khoác lên mình diện mạo mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong việc tối ưu hạ tầng logistics, kho bãi, cải cách thủ tục hành chính.

Đồng thời, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng và phía Trung Quốc thiết lập “luồng xanh” ưu tiên tại các cửa khẩu trọng điểm như Bằng Tường, Hà Khẩu nhằm rút ngắn thời gian thông quan, bảo đảm độ tươi ngon của nông sản.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, hội nghị không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại cho một mùa vụ mà còn góp phần khẳng định vai trò của nông sản địa phương trong phát triển thị trường trong nước, mở rộng xuất khẩu và xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại.

"Với Bắc Ninh, vải thiều không chỉ là sản phẩm nông nghiệp đặc trưng mà còn là thương hiệu của địa phương, gắn với sinh kế người dân và thúc đẩy giao thương, hợp tác quốc tế", ông Tân nói.

Theo thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhận định, Bắc Ninh đang có nhiều lợi thế trong phát triển chuỗi giá trị nông sản nhờ quy mô sản xuất lớn, chất lượng sản phẩm ngày càng nâng cao và hệ thống vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Đây là nền tảng quan trọng để chuyển từ tư duy “tiêu thụ theo mùa vụ” sang tổ chức thị trường theo chuỗi giá trị, có dữ liệu, có tiêu chuẩn và có thương hiệu.

Đại biểu cắt băng khánh thành thông xe

Thời gian tới, Bộ Công Thương đề nghị tỉnh Bắc Ninh tập trung vào một số định hướng trọng tâm. Trước hết, phải kiên định lấy chất lượng, tiêu chuẩn và truy xuất nguồn gốc làm “giấy thông hành” của sản phẩm. Trong đó, cần tiếp tục mở rộng sản xuất an toàn, quản lý nghiêm mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhật ký canh tác và yêu cầu kiểm dịch của từng thị trường.