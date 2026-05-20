Vải thiều “cháy hàng” trên phiên livestream có Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh tham gia

Phiền livestream thu hút hơn 832.000 lượt xem

Phiên livestream mở bán vải sớm Lục Ngạn tại bản Meo, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh do Chu Thanh Huyền (vợ cầu thủ Nguyễn Quang Hải) dẫn dắt đã nhanh chóng khuấy động không khí ngay từ khi lên sóng, thu hút lượng lớn người xem và tương tác.

Phần bình luận liên tục “nhảy số”, đơn hàng được chốt dồn dập chỉ sau vài phút, tạo nên cảnh tượng hiếm thấy với một phiên bán nông sản. Đáng chú ý, không khí càng nóng hơn khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh lần thứ hai trực tiếp tham gia livestream, cùng quảng bá và hỗ trợ chốt đơn, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cùng các nhà sáng tạo nội dung giao lưu, trả lời khách hàng trong phiên livestream

Do đặc thù là hàng vải u hồng tươi, phiên bán được giới hạn khu vực giao hàng. Chu Thanh Huyền cho biết, hiện chưa thể ship toàn quốc, chỉ triển khai tại thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng. Đại diện Viettel Post cũng xác nhận việc giới hạn này nhằm đảm bảo vải đến tay khách hàng vẫn giữ được độ tươi ngon tốt nhất.

Khác với nhiều phiên bán lẻ thông thường, toàn bộ sản phẩm được đóng theo combo 3kg và 5kg, giúp tối ưu vận chuyển và bảo quản. Phiên livestream được tổ chức trong hai khung giờ từ 12 giờ đến 14 giờ và từ 14 giờ đến hơn 17 giờ ngày 20/5.

Trong phiên livestream khung giờ từ 12 giờ đến 14 giờ, Chu Thanh Huyền thông tin, nguồn cung vải u hồng không nhiều, chỉ hơn 2 tấn, khiến không khí phiên livestream càng thêm “nóng”, nhiều khách hàng liên tục để lại bình luận đặt mua vì lo hết hàng sớm.

Trước một số bình luận cho rằng giá combo bán vải u hồng khá cao, Chu Thanh Huyền khẳng định toàn bộ sản phẩm đều là vải tuyển chọn loại 1, đạt tiêu chuẩn VietGAP, đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu.

Qua hai phiên livestream, có hơn 832.000 lượt người xem, Ban tổ chức đã chốt 4.827 đơn hàng vải thiều với tổng khối lượng hơn 31 tấn cùng 537 chai mật ong và gần 3 tạ mỳ Chũ.

Chu Thanh Huyền (Vợ cầu thủ Nguyễn Quang Hải) cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh livestream bán vải u hồng

Vải có loại giá vượt 200.000 đồng/kg

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, mùa vải 2026 đang có nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là về chất lượng quả. Việc tiêu thụ năm nay khá thuận lợi nhờ công tác chuẩn bị sớm và bài bản. Quả vải được đánh giá ngon hơn, sạch hơn do bà con đầu tư chăm sóc kỹ lưỡng ngay từ đầu vụ.

Dù tổng sản lượng dự kiến chỉ khoảng 100.000 tấn, không quá cao, nhưng chất lượng lại trở thành lợi thế nổi bật. Để đạt được điều này, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo chặt chẽ quy trình chăm sóc, đồng thời siết quản lý mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu. Việc sử dụng vật tư nông nghiệp, quy trình đóng gói cũng được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, một số giống vải mới đang tạo ra đột biến về giá trị. Điển hình là vải hồng đào Bắc Ninh với mẫu mã đẹp, quả to, được thị trường ưa chuộng, giá tại vườn có thể vượt 200.000 đồng/kg – mức giá hiếm thấy.

Quả vải thiều đạt tiêu chuẩn VietGAP

Từ vườn đến “chốt đơn” online

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử đang trở thành xu hướng không thể đảo ngược, nhưng không phải ai cũng cần – và cũng không nên – tham gia theo cách dàn trải. Cách làm hiệu quả hơn là hình thành một lực lượng “bán hàng số” chuyên nghiệp.

“Chúng ta không nên hướng đến tất cả người dân. Mỗi địa phương chỉ cần một nhóm nhỏ làm việc này một cách chuyên tâm, như hợp tác xã hoặc các bạn trẻ có kỹ năng”, Phó Chủ tịch Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh.

Theo đó, lực lượng này sẽ đóng vai trò như những “đại lý số”, nhận đơn hàng online rồi thu mua lại từ bà con, tạo đầu ra ổn định. Còn các bà, các mẹ cứ tập trung làm ra sản phẩm thật sạch, thật ngon. Tuy nhiên, để hành trình từ vườn đến tay người tiêu dùng thực sự trơn tru, một “điểm nghẽn” lớn vẫn chưa được tháo gỡ triệt để: logistics.

“Cái cần cải thiện nhất là logistics, từ đóng gói đến vận chuyển, đặc biệt là khâu bảo quản trong suốt quá trình trước – trong – sau khi giao hàng,” ông Thịnh thẳng thắn chỉ ra.

Phiên livestream trên nền tảng mạng xã hội

Theo ông Thịnh cho biết, nếu giải được bài toán này, thương mại điện tử sẽ mở ra dư địa tăng trưởng rất lớn cho nông sản. Mỗi đơn hàng có thể nhỏ, nhưng khi cộng dồn trên các nền tảng số sẽ tạo ra sản lượng tiêu thụ đáng kể, thậm chí bứt phá so với cách bán truyền thống.

Đưa trái vải vươn ra thế giới

Không dừng ở thị trường trong nước, Bắc Ninh đang đặt mục tiêu đưa trái vải vươn xa hơn trên bản đồ nông sản thế giới. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, để làm được điều đó, cần tập trung vào hai “trụ cột” mang tính quyết định.

Trụ cột thứ nhất là chất lượng đi kèm sự minh bạch tuyệt đối. “Chúng tôi không chỉ khẳng định chất lượng, mà phải công khai toàn bộ quy trình sản xuất – từ chăm sóc đến thu hoạch – để thế giới thấy rõ chúng tôi làm ra sản phẩm như thế nào,” ông Thịnh nhấn mạnh. Đây được xem là “tấm hộ chiếu” giúp trái vải chinh phục những thị trường khó tính nhất.

Trụ cột thứ hai là logistics – mắt xích then chốt nhưng cũng là thách thức lớn nhất. “Làm thế nào để quả vải đến tay người tiêu dùng toàn cầu với chất lượng tốt nhất là bài toán rất khó, đòi hỏi sự đồng bộ từ kiểm dịch, tiêu chuẩn kỹ thuật cho đến vận chuyển, bảo quản,” ông phân tích. Khi khâu này được tối ưu, cánh cửa xuất khẩu sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh và các đại biểu chụp ảnh cùng vợ chồng cầu thủ Quang Hải tại phiên livestream

Song hành với đó, Bắc Ninh xác định doanh nghiệp là lực lượng trung tâm trong chuỗi giá trị. Theo ông Thịnh, chỉ doanh nghiệp – đặc biệt là doanh nghiệp địa phương – mới đủ hiểu sản phẩm và có động lực để đầu tư dài hạn, từ chế biến sâu đến xây dựng thương hiệu, qua đó nâng tầm giá trị trái vải.

Một điểm đáng chú ý là livestream đang trở thành “cầu nối” đưa trái vải ra thế giới. Không chỉ bán hàng, đây còn là công cụ quảng bá trực quan, giúp người tiêu dùng toàn cầu “nhìn tận mắt” chất lượng nông sản Việt.

“Thông qua nền tảng số, khách hàng ở bất kỳ đâu cũng có thể biết đến trái vải Việt Nam, hiểu vì sao nó ngon và đáng để lựa chọn,” ông Thịnh nói.