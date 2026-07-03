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Vải thiều Bắc Ninh lập kỷ lục doanh thu hơn 7.200 tỷ đồng dù mất mùa

Thứ Sáu, 06:00, 03/07/2026
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VOV.VN - Dù sản lượng giảm do ảnh hưởng của thời tiết, vụ vải thiều năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh vẫn ghi nhận kết quả ấn tượng khi tổng doanh thu đạt hơn 7.200 tỷ đồng, tăng 191% so với năm 2025.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã thu hoạch khoảng 130.000 tấn vải thiều, đạt hơn 101% so với kế hoạch đầu vụ. Vụ thu hoạch cơ bản đã kết thúc, chỉ còn một số diện tích tại các xã vùng đèo thuộc huyện Lục Ngạn (cũ) đang tiếp tục thu hái.

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Người dân ở Bắc Ninh trong đèn thu hoạch vải thiều đêm để bảo đảm độ tươi ngon

Về tiêu thụ, thị trường nội địa chiếm khoảng 67,4% tổng sản lượng, phần còn lại được xuất khẩu. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với hơn 40.500 tấn. Bên cạnh đó, vải thiều Bắc Ninh cũng có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản với 310 tấn, Canada 170 tấn, Liên minh châu Âu 120 tấn và Mỹ 80 tấn, cùng nhiều thị trường khác.

Điểm sáng nổi bật của vụ vải năm nay là giá bán luôn duy trì ở mức cao. Giá vải thiều bình quân từ đầu vụ đạt khoảng 56.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với các năm trước. Nhờ vậy, mặc dù sản lượng thấp hơn vụ vải năm 2025, tổng doanh thu từ quả vải vẫn vượt mốc 7.200 tỷ đồng.

Không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho người trồng vải, các hoạt động dịch vụ đi kèm như thu mua, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và tiêu thụ cũng đóng góp hơn 1.500 tỷ đồng, góp phần nâng tổng giá trị kinh tế của vụ vải lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả này tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại. Việc đáp ứng tốt các tiêu chuẩn của những thị trường trong và ngoài nước đã giúp vải thiều Bắc Ninh nâng cao giá trị, đem lại thu nhập cao cho người trồng dù vụ mùa năm nay chịu nhiều tác động bất lợi của thời tiết.

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Không còn cảnh thức trắng đêm hái vải thiều ở Bắc Ninh như mọi năm

VOV.VN - Không còn cảnh người dân tại phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh thức trắng đêm thu hoạch, nhiều vườn vải trở nên thưa vắng. Tuy nhiên, chất lượng quả vượt trội cùng giá bán tăng gấp nhiều lần đã giúp người trồng vải phần nào bù đắp thiệt hại do mất mùa, giữ vững niềm tin vào cây trồng chủ lực của địa phương.

Tiến Dũng/VOV.VN
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