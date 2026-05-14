Cư dân HH Linh Đàm, Hà Nội lo lắng khi nhận phiếu khảo sát phương án di dời

Gần đây, cộng đồng cư dân tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) đứng ngồi không yên khi nhận được phiếu khảo sát lấy ý kiến về phương án xử lý căn hộ. Đáng chú ý, hai phương án được đưa ra rà soát gồm: "Hoàn trả căn hộ để nhận lại tiền; Bố trí tái định cư tại một căn hộ tương đương thuộc khu đô thị Thanh Hà".

Khu chung cư HH Linh Đàm

Ngay lập tức, làn sóng lo ngại lan rộng. Đa số người dân cho biết, họ không đồng tình với các phương án này. Sau hơn 10 năm an cư, nguyện vọng lớn nhất của hàng chục nghìn cư dân vẫn là: Được tiếp tục sinh sống tại chỗ và được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng).

Trao đổi về vấn đề này, đại diện UBND phường Hoàng Liệt khẳng định, đây mới chỉ là bước thu thập thông tin và ghi nhận nguyện vọng. "Việc lấy ý kiến được triển khai theo đề nghị của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội nhằm phục vụ quá trình nghiên cứu, tháo gỡ các tồn tại pháp lý kéo dài tại dự án. Đây chưa phải là quyết định di dời hay thu hồi nhà ở của dân", đại diện UBND phường Hoàng Liệt cho hay.

Tổ hợp HH Linh Đàm hiện có khoảng 10.000 căn hộ. Dù cư dân đã sinh sống ổn định cả thập kỷ nhưng "vết gợn" pháp lý vẫn là rào cản khiến họ chưa thể cầm sổ đỏ trong tay. Theo rà soát, các vi phạm chủ yếu tập trung tại: Cụm 12 tòa chung cư của HH1, HH2, HH3, HH4.

Sai phạm trọng tâm được chỉ rõ bao gồm: Tự ý tăng số tầng, số lượng căn hộ vượt phê duyệt. Thay đổi công năng sử dụng. Gia tăng mật độ dân cư quá mức, gây áp lực lên hạ tầng đô thị...Các dự án này do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư hoặc hợp tác đầu tư.

UBND phường Hoàng Liệt thừa nhận quá trình rà soát gặp nhiều trở ngại do hồ sơ pháp lý, tài liệu kỹ thuật và hồ sơ xử lý vi phạm từ các thời kỳ trước chưa được bàn giao đầy đủ.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã kiến nghị các cơ quan chức năng TP. Hà Nội sớm có phương án xử lý dứt điểm để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân. Cuộc chiến pháp lý tại "pháo đài" HH Linh Đàm vẫn đang tiếp diễn, và câu trả lời về tấm sổ hồng vẫn là mong mỏi lớn nhất của hàng vạn người dân nơi đây.