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Xử lý vi phạm tại chung cư HH Linh Đàm: Cần đảm bảo quyền lợi của cư dân

Thứ Năm, 17:00, 17/09/2026
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VOV.VN - Đề cập đến quyền lợi của những người đã bỏ tiền mua căn hộ và sinh sống ổn định nhiều năm tại chung cư HH Linh Đàm, GS. Đặng Hùng Võ cho rằng trách nhiệm trước hết phải thuộc về chủ đầu tư.

Hà Nội rà soát, phân loại các công trình thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh để xác định hạng mục được tồn tại hoặc phải di dời, phá dỡ. Chung cư HH Linh Đàm được đặc biệt quan tâm bởi có số cư dân rất lớn. Dư luận cho rằng, thành phố cần xử lý vi phạm nhưng đảm bảo đời sống an sinh cho các cư dân.

Khắc phục hậu quả như thế nào?

Theo kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả tại 12 công trình, dự án nhà ở liên quan các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn Hà Nội, các cơ quan chức năng sẽ rà soát cụ thể từng công trình, từng tầng và từng căn hộ để xác định phương án xử lý.

Danh sách gồm CT6 Kiến Hưng, Khu hỗn hợp Đại Thanh, Khu nhà ở Xa La, CT5 Tân Triều; các tòa VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm và CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ.

Trên cơ sở rà soát hồ sơ pháp lý, quy hoạch, giấy phép xây dựng và hiện trạng, các hạng mục công trình, căn hộ, tòa nhà sẽ được xác định được phép tồn tại hoặc bắt buộc phải di dời, phá dỡ. Việc rà soát, phân loại dự kiến thực hiện trong tháng 10-11/2026.

Theo lộ trình, sau khi hoàn tất rà soát, phân loại và xác định giá đền bù, việc di dời các trường hợp thuộc diện phải di dời dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Công tác phá dỡ và hoàn thiện các hạng mục liên quan được đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2028.

xu ly vi pham tai chung cu hh linh Dam can dam bao quyen loi cua cu dan hinh anh 1
Khu chung cư HH Linh Đàm 

Theo đánh giá của các chuyên gia quy hoạch, thông điệp cốt lõi, nhân văn và mang tính đột phá nhất trong kế hoạch của lãnh đạo thành phố chính là tách rời hành vi sai phạm của chủ đầu tư để bảo vệ triệt để quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cư dân.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), KTS. Trần Huy Ánh cho rằng, với sự kiên quyết xử lý sai phạm đối với những công trình này của chính quyền thành phố Hà Nội thể hiện sự trách nhiệm để bảo vệ an toàn sinh mạng bền vững cho hàng vạn người dân đang sống trong các tòa nhà cao tầng.

Tuy nhiên, theo KTS. Trần Huy Ánh, trước khi quyết định phương án tháo dỡ các tầng sai phép, công trình cần được kiểm định, đánh giá kết cấu bởi đơn vị có chuyên môn, độc lập với đơn vị thi công. Với kế hoạch xử lý 12 công trình, dự án, việc xác định phần nào được phép tồn tại, phần nào phải di dời, phá dỡ cần được đánh giá kỹ lưỡng.

"Khác với phá dỡ một công trình độc lập, việc tháo dỡ một phần tòa nhà đang vận hành đòi hỏi đồng thời bảo đảm ổn định kết cấu, an toàn cho cư dân", KTS Trần Huy Ánh nói.

Đảm bảo quyền lợi cho cư dân

Về phía người dân, anh Phạm Văn Thắng - cư dân đang sinh sống tổ hợp chung cư HH Linh Đàm cho biết, người dân ở đây chưa nhận được thông báo chính thức từ chính quyền địa phương về phương án xử lý. Phần lớn thông tin mà cư dân tiếp cận được là qua báo chí và trên mạng xã hội.

"Phá dỡ tầng sai phép nhưng phải bảo đảm tòa nhà vẫn tiếp tục sử dụng được, đặc biệt cần có sự đồng thuận của cư dân. Nếu có giải pháp hợp tình, hợp lý thì người dân sẽ đồng tình và hợp tác", anh Thắng kiến nghị.

Anh Nguyễn Đức Phúc, cư dân tòa HH2A cho biết, điều mọi người quan tâm nhất hiện nay là phải làm rõ trách nhiệm của các bên và có giải pháp tránh đẩy rủi ro về phía người mua nhà. Thành phố cần có lộ trình rõ ràng, lấy ý kiến cư dân, đồng thời có giải pháp xử lý phù hợp đối với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có sai phạm một cách ổn thỏa.

“Di dời không chỉ là chuyển đến nơi khác là xong mà còn là cuộc sống, công việc, trường học của con cái và các vấn đề an sinh”, anh Phúc nói.

xu ly vi pham tai chung cu hh linh Dam can dam bao quyen loi cua cu dan hinh anh 2
Xử lý vi phạm tại chung cư HH Linh Đàm cần đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân

GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, cần nhìn nhận trách nhiệm của cả chủ đầu tư và cơ quan quản lý trong quá trình xử lý các sai phạm này. 

Theo ông, việc sai phạm tồn tại trong thời gian dài trước hết cho thấy trách nhiệm rất lớn của chính quyền nhưng điều đó không có nghĩa các công trình vi phạm có thể tiếp tục tồn tại.

Theo GS. Đặng Hùng Võ, chủ đầu tư có hành vi vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm. Tuy nhiên, cơ quan quản lý Nhà nước cũng không thể đứng ngoài trách nhiệm. Những sai phạm tại HH Linh Đàm không phải vấn đề khó phát hiện đối với cơ quan quản lý. Chính quyền địa phương hiện nay phải có trách nhiệm xử lý những tồn tại do các nhiệm kỳ trước để lại.

Đề cập đến quyền lợi của những người đã bỏ tiền mua căn hộ và sinh sống ổn định nhiều năm, GS. Đặng Hùng Võ cho rằng trách nhiệm trước hết phải thuộc về chủ đầu tư.

Về phương án cụ thể, GS. Đặng Hùng Võ nghiêng về việc di dời cư dân và phá dỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chủ đầu tư phải chuẩn bị nơi ở khác cho cư dân, với điều kiện sống tương đương nơi ở hiện tại.

"Phải được di dời và chủ đầu tư của dự án đó phải chịu trách nhiệm, bỏ tiền để phục vụ cho cuộc sống của người dân đã mua nhà của anh ta", GS. Đặng Hùng Võ khẳng định.

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Dự án sai phạm không có sổ hồng, người mua chung cư HH Linh Đàm đang “mắc kẹt”

VOV.VN - Mặc dù dự án sai phạm và không có sổ hồng, nhưng nhiều người vẫn quyết định mua chung cư HH Linh Đàm để “an cư”. Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch xử lý vi phạm khiến không ít cư dân HH Linh Đàm đứng trước bài toán tiếp tục giữ căn hộ hay bán đi khi thanh khoản không còn dễ dàng như trước.

Ngọc Hoà/VOV.VN
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