English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao người trẻ khó tiếp cận nhà ở xã hội?

Thứ Năm, 06:00, 10/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nguồn cung nhà ở xã hội (NOXH) đang tăng tốc với hàng trăm dự án hoàn thành, khởi công trong năm 2026, chính sách cũng mở rộng đối tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, giá nhà, khả năng tích lũy và thủ tục vẫn khiến nhiều người trẻ khó biến cơ hội thành một chỗ ở thực sự.

Nguồn cung tăng nhưng vẫn khó tiếp cận

NOXH đang được thúc đẩy mạnh nhằm tạo thêm cơ hội an cư cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động tại các đô thị. Theo Bộ Xây dựng, trong 8 tháng năm 2026, cả nước đã hoàn thành 108 dự án NOXH với quy mô 31.353 căn, đồng thời khởi công 107 dự án với quy mô 152.186 căn. Lũy kế đến nay, cả nước có 903 dự án NOXH đang được triển khai, với quy mô 856.368 căn.

Đây là bước tiến đáng kể trong quá trình thực hiện Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH giai đoạn 2021-2030. Bộ Xây dựng đặt mục tiêu năm 2026 hoàn thành trên 110.000 căn hộ, tạo cơ sở để về đích sớm mục tiêu 1 triệu căn vào năm 2028.

vi sao nguoi tre kho tiep can nha o xa hoi hinh anh 1
Nguồn cung NOXH tăng nhưng người mua vẫn khó tiếp cận

Chính sách tiếp cận cũng được điều chỉnh theo hướng mở rộng. Từ ngày 7/4/2026, Nghị định số 136/2026/NĐ-CP nâng mức trần thu nhập đối với cá nhân được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, tín dụng ưu đãi tiếp tục là công cụ quan trọng. Người vay mua, thuê mua NOXH tại Ngân hàng Chính sách xã hội có thể vay tối đa 80% giá trị hợp đồng, với lãi suất 5,4%/năm, thời hạn vay tối đa 25 năm.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, nhận định các phân khúc NOXH, nhà ở cho công nhân và nhà ở thương mại giá rẻ trong năm 2026 sẽ tiếp tục được tăng mạnh và ưu tiên phát triển. Theo ông Hưng, việc khơi thông nguồn cung sẽ góp phần điều tiết mặt bằng giá, giảm áp lực và tạo thêm cơ hội cho người có nhu cầu thực tiếp cận sản phẩm phù hợp với thu nhập.

Tuy nhiên, nguồn cung NOXH tăng không đồng nghĩa người trẻ có nhu cầu đều dễ dàng mua được nhà. Anh Xuân Định, một người trẻ đang làm việc tại Hà Nội cho biết, vợ chồng anh đã nhiều năm dành dụm để tìm mua NOXH. Thu nhập không quá thấp nhưng các khoản chi phí sinh hoạt, nuôi con và thuê nhà khiến số tiền tích lũy tăng rất chậm.

vi sao nguoi tre kho tiep can nha o xa hoi hinh anh 2
Nguồn cung NOXH tăng không đồng nghĩa người trẻ có nhu cầu đều dễ dàng mua được nhà.

“Gia đình tôi theo dõi thông tin dự án, hỏi hồ sơ, tính toán khoản vay rồi lại phải chờ. Có dự án vừa mở đăng ký thì lượng người quan tâm quá lớn dù nộp hồ sơ để bốc thăm nhưng không đến lượt. Muốn mua một căn nhà phù hợp với khả năng tài chính nhưng không phải cứ đủ điều kiện là mua được”, anh Định chia sẻ.

Đủ điều kiện nhưng không dễ mua nhà

Thực tế tại các đô thị lớn cho thấy khoảng cách giữa được hưởng chính sách và đủ khả năng mua nhà vẫn khá lớn. Dù có thể vay tối đa 80% giá trị hợp đồng, người mua vẫn phải chuẩn bị phần vốn còn lại. Với người mới đi làm hoặc gia đình trẻ chưa tích lũy được nhiều, khoản tiền này không nhỏ. Trong khi đó, tiền thuê nhà, sinh hoạt, học hành, chăm sóc con cái khiến khả năng dành dụm bị hạn chế.

Chị Nguyễn Thị Huyền, nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho hay, chị đã nhiều lần tìm hiểu các dự án NOXH, tính toán khoản vay và chuẩn bị hồ sơ. “Có thời điểm tôi nghĩ chỉ cần đủ điều kiện là có thể mua được nhưng khi tìm hiểu mới thấy còn rất nhiều bước. Dự án phù hợp thì có rất đông người đăng ký và giá cũng không phải là rẻ. Gia đình tôi chạy vạy để chuẩn bị tiền, giấy tờ nhưng cuối cùng vẫn chưa tiếp cận được căn hộ phù hợp”.

Bên cạnh tài chính, thủ tục cũng là trở ngại đối với những người lần đầu mua NOXH. Việc xác định đúng nhóm đối tượng, chứng minh thu nhập, điều kiện về nhà ở và hoàn thiện các giấy tờ liên quan đòi hỏi người mua phải chủ động tìm hiểu, chuẩn bị.

Theo TS Trần Xuân Lượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Bất động sản Việt Nam, để chính sách nhà ở xã hội thực sự phát huy hiệu quả, cần đồng thời giải quyết ba vấn đề: tăng nguồn cung tại đúng nơi có nhu cầu, kiểm soát mức giá phù hợp với thu nhập và tạo điều kiện để người mua tiếp cận nguồn vốn dài hạn.

Ông Lượng cho rằng cần nhìn vấn đề từ khả năng chi trả thực tế, đặc biệt với nhóm người trẻ. Không ít người trẻ nằm trong nhóm đủ điều kiện về thu nhập nhưng vẫn không có đủ tiền tích lũy để trả trước và duy trì khoản vay dài hạn.

Vì vậy, theo ông Lượng, chính sách tín dụng cần hướng tới các khoản vay có thời hạn đủ dài, lãi suất ổn định và phù hợp với dòng tiền của hộ gia đình trẻ. Cùng với đó, việc kiểm soát mức giá nhà phù hợp với thu nhập và phát triển nguồn cung tại những khu vực thực sự có nhu cầu cũng cần được chú trọng.

Nhìn từ thực tế này, bài toán NOXH không chỉ nằm ở số lượng căn hộ được xây dựng. Nguồn cung tăng là điều kiện cần, nhưng để người trẻ thực sự có thể an cư còn phụ thuộc vào giá bán, khả năng tích lũy, khoản vay. Khi nguồn cung, giá nhà và tín dụng được giải quyết đồng thời, khoảng cách giữa “đủ điều kiện” và “mua được nhà” mới có thể được thu hẹp.

Ánh Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói gì về chung cư có thời hạn, mua nhà ở xã hội?
Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói gì về chung cư có thời hạn, mua nhà ở xã hội?

VOV.VN - Sửa Luật Nhà ở cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, chung cư có thời hạn và nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói gì về chung cư có thời hạn, mua nhà ở xã hội?

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nói gì về chung cư có thời hạn, mua nhà ở xã hội?

VOV.VN - Sửa Luật Nhà ở cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, chung cư có thời hạn và nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

TP.HCM đạt 70% chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội năm 2026
TP.HCM đạt 70% chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội năm 2026

VOV.VN - TP.HCM đang xây dựng gần 20.000 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 70% chỉ tiêu năm 2026. Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo kinh tế - xã hội diễn ra chiều 13/8.

TP.HCM đạt 70% chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội năm 2026

TP.HCM đạt 70% chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội năm 2026

VOV.VN - TP.HCM đang xây dựng gần 20.000 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 70% chỉ tiêu năm 2026. Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo kinh tế - xã hội diễn ra chiều 13/8.

Quảng Ninh: Tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, giá mua vẫn là rào cản
Quảng Ninh: Tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, giá mua vẫn là rào cản

VOV.VN - Nguồn cung nhà ở xã hội (NƠXH) tại Quảng Ninh đang được mở rộng. Tuy nhiên, đủ điều kiện nộp hồ sơ chưa đồng nghĩa với đủ khả năng mua nhà. Tại một số dự án NƠXH mở bán gần đây, giá bình quân đã vượt 20 triệu đồng/m², đưa giá một căn hộ phổ biến lên hơn 1 tỷ đồng.

Quảng Ninh: Tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, giá mua vẫn là rào cản

Quảng Ninh: Tăng tốc phát triển nhà ở xã hội, giá mua vẫn là rào cản

VOV.VN - Nguồn cung nhà ở xã hội (NƠXH) tại Quảng Ninh đang được mở rộng. Tuy nhiên, đủ điều kiện nộp hồ sơ chưa đồng nghĩa với đủ khả năng mua nhà. Tại một số dự án NƠXH mở bán gần đây, giá bình quân đã vượt 20 triệu đồng/m², đưa giá một căn hộ phổ biến lên hơn 1 tỷ đồng.

Mua nhà ở xã hội, người lao động an cư nhưng đối mặt áp lực trả nợ
Mua nhà ở xã hội, người lao động an cư nhưng đối mặt áp lực trả nợ

VOV.VN - Nhà ở xã hội tại tỉnh Bắc Ninh đang giúp nhiều gia đình có thu nhập trung bình hiện thực hóa giấc mơ an cư. Tuy nhiên, áp lực trả nợ và khả năng chi trả vẫn là bài toán lớn đối với không ít người lao động.

Mua nhà ở xã hội, người lao động an cư nhưng đối mặt áp lực trả nợ

Mua nhà ở xã hội, người lao động an cư nhưng đối mặt áp lực trả nợ

VOV.VN - Nhà ở xã hội tại tỉnh Bắc Ninh đang giúp nhiều gia đình có thu nhập trung bình hiện thực hóa giấc mơ an cư. Tuy nhiên, áp lực trả nợ và khả năng chi trả vẫn là bài toán lớn đối với không ít người lao động.

Gỡ điểm nghẽn quy hoạch tại TP.HCM để phát triển nhà ở xã hội
Gỡ điểm nghẽn quy hoạch tại TP.HCM để phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Sáng 14/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội nghị khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố”.

Gỡ điểm nghẽn quy hoạch tại TP.HCM để phát triển nhà ở xã hội

Gỡ điểm nghẽn quy hoạch tại TP.HCM để phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Sáng 14/7, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội nghị khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố”.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp