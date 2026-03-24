Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tại Trung tâm VIFC

Tại tọa đàm, đại diện các cơ quan chức năng và chính quyền TP.HCM, Đà Nẵng đã giới thiệu mô hình Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam theo định hướng “một trung tâm, hai điểm đến”; các cơ chế chính sách ưu đãi, khung pháp lý và cơ hội đầu tư dành cho nhà đầu tư Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp, chuyên gia tài chính Mỹ cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời đề xuất giải pháp thu hút vốn, tăng cường kết nối VIFC với hệ thống tài chính toàn cầu.

Phát biểu tại toạ đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Hoa Kỳ, hoạt động hiệu quả và thành công tại VIFC. Ông đánh giá cao vai trò của Quỹ đầu tư Warburg Pincus, một trong những nhà đầu tư lớn, lâu năm tại Việt Nam, với hơn 2 tỷ USD đã giải ngân trong thập kỷ qua, coi đây là minh chứng rõ nét cho môi trường đầu tư an toàn và tiềm năng sinh lời của Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, tọa đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau chuyến thăm của Tổng Bí thư vào tháng 2/2026, với hợp tác kinh tế, tài chính và công nghệ cao là động lực trọng tâm.

Sau hơn 30 năm bình thường hóa quan hệ, hai nước đã trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, với hợp tác tài chính – đầu tư đóng vai trò quan trọng. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng mạnh; Hoa Kỳ hiện đứng thứ 11 trong số các quốc gia đầu tư vào Việt Nam với hơn 12,4 tỷ USD, trong khi Việt Nam có hơn 1,4 tỷ USD đầu tư tại Mỹ.

Phó Thủ tướng cho biết, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Năm 2025, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 510 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD; tổng vốn FDI lũy kế gần 526 tỷ USD; kim ngạch thương mại đạt khoảng 900 tỷ USD. Việt Nam cũng đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 đối tác, góp phần đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng.

Việt Nam được đánh giá là điểm đến đầu tư hấp dẫn với môi trường ổn định, an toàn, lực lượng lao động trẻ, năng động và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới. Trong thời gian tới, Việt Nam xác định các động lực phát triển gồm kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển hạ tầng chiến lược như đường sắt tốc độ cao, cảng biển, sân bay, năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là quyết sách chiến lược nhằm huy động nguồn lực tài chính và nhân lực chất lượng cao, qua đó thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đến nay, Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện khung pháp lý cho VIFC. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 222/2025/QH15 – nền tảng pháp lý quan trọng cho mô hình trung tâm tài chính tại TP.HCM và Đà Nẵng. Đồng thời, Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính đã được thông qua, tạo cơ sở giải quyết tranh chấp theo chuẩn mực quốc tế.

Chính phủ cũng đã ban hành 8 nghị định hướng dẫn, quy định hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, ngoại hối, đất đai, xuất nhập cảnh, cùng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và trọng tài quốc tế. Các cơ quan điều hành, giám sát của VIFC đang được kiện toàn để bảo đảm vận hành hiệu quả, đồng bộ.

Phó Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành, trở thành những nhà đầu tư tiên phong, đồng thời đóng vai trò kết nối các nhà đầu tư lớn tham gia VIFC. Phó Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như hạ tầng tài chính hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, fintech, tài chính xanh và tài sản số.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được khuyến khích tham gia đối thoại, tham vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi và bền vững cho VIFC.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Hoa Kỳ, đầu tư và kinh doanh thành công tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.