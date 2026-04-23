Việt Nam chủ động đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng

Thứ Năm, 18:04, 23/04/2026
VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam đã tích cực hợp tác với các đối tác khác nhằm đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm nhiên liệu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

"Trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp Việt Nam đã và đang chủ động phối hợp với các đối tác trong và ngoài khu vực để triển khai các hợp đồng cung ứng dài hạn, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định. Đồng thời, Việt Nam tích cực đa dạng hóa nguồn cung nhằm bảo đảm không để xảy ra thiếu hụt nhiên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân", bà Phạm Thu Hằng cho biết tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 23/4.

Theo Bộ Ngoại giao, việc chủ động nguồn cung và mở rộng hợp tác quốc tế là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các biến động từ bên ngoài, qua đó bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong mọi tình huống.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: an ninh năng lương nguồn cung nhiên liệu Việt Nam bảo đảm nguồn cung năng lượng
Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cùng Đông Nam Á ứng phó an ninh năng lượng
Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cùng Đông Nam Á ứng phó an ninh năng lượng

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông liên tục leo thang, ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (19/3) tuyên bố, nước này sẵn sàng tăng cường phối hợp với các nước Đông Nam Á để giải quyết vấn đề an ninh năng lượng.

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông liên tục leo thang, ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (19/3) tuyên bố, nước này sẵn sàng tăng cường phối hợp với các nước Đông Nam Á để giải quyết vấn đề an ninh năng lượng.

Ba Lan công bố kế hoạch “khủng” để đảm bảo an ninh năng lượng

VOV.VN - Ngày 18/3, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, Ba Lan đặt mục tiêu đầu tư khoảng 235 tỷ euro vào lĩnh vực năng lượng trong thập kỷ tới.

VOV.VN - Ngày 18/3, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, Ba Lan đặt mục tiêu đầu tư khoảng 235 tỷ euro vào lĩnh vực năng lượng trong thập kỷ tới.

Việt Nam và UAE nhất trí tăng cường hợp tác trong bảo đảm an ninh năng lượng

VOV.VN - Tối 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, trao đổi về tình hình khu vực và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - UAE. 

VOV.VN - Tối 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, trao đổi về tình hình khu vực và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - UAE. 

