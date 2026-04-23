Việt Nam chủ động đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm nhiên liệu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

"Trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp Việt Nam đã và đang chủ động phối hợp với các đối tác trong và ngoài khu vực để triển khai các hợp đồng cung ứng dài hạn, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định. Đồng thời, Việt Nam tích cực đa dạng hóa nguồn cung nhằm bảo đảm không để xảy ra thiếu hụt nhiên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân", bà Phạm Thu Hằng cho biết tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 23/4.

Theo Bộ Ngoại giao, việc chủ động nguồn cung và mở rộng hợp tác quốc tế là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các biến động từ bên ngoài, qua đó bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong mọi tình huống.