Trung Quốc khẳng định sẵn sàng cùng Đông Nam Á ứng phó an ninh năng lượng

Tuyên bố trên được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường phối hợp và hợp tác với các nước Đông Nam Á giải quyết vấn đề an ninh năng lượng.

Dự án phát điện lưu trữ năng lượng khí nén trong hang muối được xây dựng tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô. Ảnh: Tập đoàn Cơ điện Cáp Nhĩ Tân

Khẳng định tương tự cũng được người phát ngôn đề cập trong cuộc họp báo ngày 16/3:

“Tình hình ở Trung Đông đang tác động đến an ninh năng lượng toàn cầu. Các quốc gia liên quan cần ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự, ngăn chặn tình trạng bất ổn khu vực gây ảnh hưởng lớn hơn đến phát triển kinh tế toàn cầu. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường điều phối và phối hợp với các nước, trong đó có Việt Nam, cùng ứng phó với vấn đề an ninh năng lượng.”

Ông còn cho biết, Trung Quốc là nhà sản xuất và tiêu dùng phân bón lớn, đồng thời là một bên tham gia quan trọng trong thương mại phân bón quốc tế. Bắc Kinh đã xuất khẩu một số loại phân bón ra thị trường quốc tế trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu trong nước.

Tuyên bố của ông Lâm Kiếm đưa ra khi được hỏi về nội dung trao đổi trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin và Đại sứ Trung Quốc tại Manila Cảnh Tuyền hôm 17/3, mà theo truyền thông Trung Quốc là để thảo luận về hợp tác năng lượng.

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Francisco Tiu Laurel ngày 18/3 cũng cho biết, Trung Quốc đã đảm bảo sẽ không hạn chế xuất khẩu phân bón sang nước này.

Là quốc gia sở hữu công suất lọc dầu lớn nhất thế giới, việc Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng hợp tác với các nước Đông Nam Á trong vấn đề an ninh năng lượng, được đánh giá là một tín hiệu tích cực trong việc giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

Trước đó, theo hãng tin Reuters, Bắc Kinh đã ra lệnh tạm dừng xuất khẩu dầu diesel, xăng và nhiên liệu hàng không ít nhất đến cuối tháng Ba nhằm ngăn nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong nước. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi trực tiếp về vấn đề này.

Hãng này nhận định, lệnh cấm trên có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhiên liệu trong khu vực và đẩy giá năng lượng tăng cao hơn ở một số quốc gia Đông Nam Á vốn đã chịu áp lực từ việc thắt chặt nguồn cung do căng thẳng ở Trung Đông gây ra./.