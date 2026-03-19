Ba Lan công bố kế hoạch “khủng” để đảm bảo an ninh năng lượng

Thứ Năm, 06:44, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/3, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, Ba Lan đặt mục tiêu đầu tư khoảng 235 tỷ euro vào lĩnh vực năng lượng trong thập kỷ tới.

Đây là kế hoạch đầu tư quy mô lớn của Ba Lan nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trước các thách thức từ các cuộc xung đột trong khu vực và trên toàn cầu.

ba lan cong bo ke hoach khung de dam bao an ninh nang luong hinh anh 1
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: tvpworld.com

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh năng lượng PowerConnect ngày 18/3, Thủ tướng Tusk cho biết, phần lớn khoản đầu tư sẽ tập trung vào ba trụ cột chính bao gồm năng lượng tái tạo và khả năng lưu trữ, năng lượng hạt nhân và cơ sở hạ tầng truyền tải. Cụ thể, hơn 51,5 tỷ euro sẽ dành cho năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ, giúp Ba Lan khai thác tối đa tiềm năng về năng lượng gió, mặt trời cùng các nguồn nhiên liệu sạch khác; 38 tỷ euro tiếp theo được phân bổ cho chương trình năng lượng hạt nhân, lĩnh vực then chốt để tạo ra nguồn điện ổn định. Ba Lan sẽ dành 55 tỷ euro đầu tư trực tiếp cho cơ sở hạ tầng truyền tải và đường dây điện, nhằm hiện đại hóa mạng lưới phân phối, giảm thiểu tổn thất và đảm bảo điện năng đến mọi hộ gia đình cũng như doanh nghiệp một cách nhanh chóng, an toàn.

Thủ tướng Ba Lan cho biết thêm, nước này đang đẩy nhanh việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại tỉnh Pomerania và đã ký hợp đồng với tập đoàn Westinghouse của Mỹ để khởi công lò phản ứng đầu tiên, dự kiến vận hành từ năm 2036. Đến năm 2040, cả ba lò phản ứng sẽ đi vào hoạt động, tạo ra công suất từ 6 đến 9 gigawatt. Điện hạt nhân sẽ đáp ứng tới 30% tổng nhu cầu điện quốc gia, giúp Ba Lan giảm dần sự phụ thuộc vào than đá.

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh, căng thẳng leo thang trong khu vực và trên toàn cầu đã chứng minh rằng, năng lượng chính là nền tảng của an ninh quốc gia. Nếu không hành động quyết liệt ngay lúc này, Ba Lan và châu Âu sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt điện nghiêm trọng, biến động giá cả không kiểm soát và những bất ổn xã hội lan rộng.

Kế hoạch đầu tư quy mô lớn của Ba Lan vào lĩnh vực năng lượng được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan vẫn phụ thuộc nhiều vào than đá, dẫn đến mức phát thải cao và chi phí vận hành đắt đỏ. Điều này tạo áp lực tài chính lớn lên ngành công nghiệp nước này, đặc biệt khi giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh. Kế hoạch mới với tầm nhìn rõ ràng được cho là sẽ giúp Ba Lan đảm bảo nguồn cung điện liên tục, giá cả phải chăng ngay cả trong giai đoạn bất ổn địa chính trị gia tăng trong khu vực.

Như Hoa/VOV-Praha
Tag: an ninh năng lượng giá năng lượng Ba Lan công bố kế hoạch khủng kế hoạch của Ba Lan khủng hoảng Trung Đông
Tin liên quan

Iran cảnh báo sẽ phá hủy ngành năng lượng vùng Vịnh nếu tiếp tục bị tấn công
Nhà Trắng tạm dỡ hạn chế vận chuyển dầu để hạ nhiệt giá năng lượng
Iran dọa tấn công các cơ sở năng lượng ở Vùng Vịnh
