Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao năng lượng để đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trước diễn biến căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, các bộ, ngành Việt Nam đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có đẩy mạnh ngoại giao năng lượng nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung và giảm thiểu tác động đến nền kinh tế.

“Thời gian qua, trước tình hình gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông, các cơ quan, bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã nhận thức rất rõ trách nhiệm, đã và đang chủ động, khẩn trương, quyết liệt thực hiện các chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ để giảm thiểu các tác động của cuộc xung đột đến Việt Nam”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 2/4.

Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan để theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình một cách thường xuyên, kịp thời và đã có nhiều báo cáo đánh giá tình hình, tham mưu các biện pháp để không bị động, bất ngờ và kịp thời ứng phó, triển khai ngay khi xung đột xảy ra. Cùng với đó, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bám sát địa bàn, cập nhật thông tin liên tục và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác bảo hộ công dân.

Trong lĩnh vực kinh tế - năng lượng, Bộ Ngoại giao đã chủ động cập nhật diễn biến, điều chỉnh chính sách của các nước, từ đó kịp thời kiến nghị Chính phủ các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô và năng lượng.

“Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan trao đổi với các đối tác để tăng cường quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau ứng phó với tình hình hiện nay”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Thời gian qua Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động ngoại giao năng lượng ở cả cấp cao và các cấp, đồng thời chỉ đạo các cơ quan đại diện ở nước ngoài chủ động làm việc với chính quyền và doanh nghiệp sở tại để hỗ trợ bảo đảm nguồn cung.