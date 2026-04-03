Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao năng lượng để đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Thứ Sáu, 05:36, 03/04/2026
VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đang chủ động đẩy mạnh ngoại giao năng lượng, tăng cường hợp tác với các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung, giảm thiểu tác động từ căng thẳng Trung Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trước diễn biến căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, các bộ, ngành Việt Nam đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có đẩy mạnh ngoại giao năng lượng nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung và giảm thiểu tác động đến nền kinh tế.

“Thời gian qua, trước tình hình gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông, các cơ quan, bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã nhận thức rất rõ trách nhiệm, đã và đang chủ động, khẩn trương, quyết liệt thực hiện các chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ để giảm thiểu các tác động của cuộc xung đột đến Việt Nam”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 2/4.

viet nam day manh ngoai giao nang luong de dam bao nguon cung xang dau hinh anh 1
Việt Nam chủ động đẩy mạnh ngoại giao năng lượng nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung và giảm thiểu tác động đến nền kinh tế.

Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan để theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình một cách thường xuyên, kịp thời và đã có nhiều báo cáo đánh giá tình hình, tham mưu các biện pháp để không bị động, bất ngờ và kịp thời ứng phó, triển khai ngay khi xung đột xảy ra. Cùng với đó, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bám sát địa bàn, cập nhật thông tin liên tục và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác bảo hộ công dân.

Trong lĩnh vực kinh tế - năng lượng, Bộ Ngoại giao đã chủ động cập nhật diễn biến, điều chỉnh chính sách của các nước, từ đó kịp thời kiến nghị Chính phủ các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô và năng lượng.

“Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan trao đổi với các đối tác để tăng cường quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau ứng phó với tình hình hiện nay”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Thời gian qua Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động ngoại giao năng lượng ở cả cấp cao và các cấp, đồng thời chỉ đạo các cơ quan đại diện ở nước ngoài chủ động làm việc với chính quyền và doanh nghiệp sở tại để hỗ trợ bảo đảm nguồn cung.

xd5.jpg

Bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu xăng dầu trong tình hình mới

VOV.VN - Thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Công điện số 22/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch triển khai bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trong tình hình mới, với hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ nhằm giữ vững thị trường xăng dầu trong nước.

Tag: ngoại giao năng lượng Bộ Ngoại giao Trung Đông an ninh năng lượng xăng dầu giá xăng dầu
Tin liên quan

Đề xuất tạm ứng tới 5.000 đồng/lít bình ổn xăng dầu từ nguồn ngân sách
Đề xuất tạm ứng tới 5.000 đồng/lít bình ổn xăng dầu từ nguồn ngân sách

VOV.VN - Bộ Công Thương đang dự thảo lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về chi tạm ứng, trích lập và hoàn trả Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách. Theo đề xuất ở lần đầu chi tạm ứng, ngân sách chi 4.000-5.000 đồng một lít xăng dầu, và các kỳ tiếp theo dựa vào điều hành của cơ quan quản lý.

Đề xuất tạm ứng tới 5.000 đồng/lít bình ổn xăng dầu từ nguồn ngân sách

Đề xuất tạm ứng tới 5.000 đồng/lít bình ổn xăng dầu từ nguồn ngân sách

VOV.VN - Bộ Công Thương đang dự thảo lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về chi tạm ứng, trích lập và hoàn trả Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách. Theo đề xuất ở lần đầu chi tạm ứng, ngân sách chi 4.000-5.000 đồng một lít xăng dầu, và các kỳ tiếp theo dựa vào điều hành của cơ quan quản lý.

Giá xăng dầu hôm nay 2/4: Giá dầu giảm do kỳ vọng Mỹ rút khỏi cuộc chiến với Iran
Giá xăng dầu hôm nay 2/4: Giá dầu giảm do kỳ vọng Mỹ rút khỏi cuộc chiến với Iran

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (2/4), giá dầu giảm trong phiên giao dịch 2/4 khi thị trường chờ đợi động thái của Tổng thống Donald Trump, có thể báo hiệu việc Mỹ rút quân khỏi cuộc chiến ở Iran.

Giá xăng dầu hôm nay 2/4: Giá dầu giảm do kỳ vọng Mỹ rút khỏi cuộc chiến với Iran

Giá xăng dầu hôm nay 2/4: Giá dầu giảm do kỳ vọng Mỹ rút khỏi cuộc chiến với Iran

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (2/4), giá dầu giảm trong phiên giao dịch 2/4 khi thị trường chờ đợi động thái của Tổng thống Donald Trump, có thể báo hiệu việc Mỹ rút quân khỏi cuộc chiến ở Iran.

Hải Phòng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
Hải Phòng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

VOV.VN - Thị trường năng lượng biến động, chi phí logistics tăng cao kéo theo hoạt động cung ứng xăng dầu tại các đô thị cảng lớn đang đối mặt với nhiều áp lực. Trước thực tế đó, chính quyền TP Hải Phòng đã tổ chức đối thoại trực tiếp để lắng nghe và tìm giải pháp tháo gỡ.

Hải Phòng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Hải Phòng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

VOV.VN - Thị trường năng lượng biến động, chi phí logistics tăng cao kéo theo hoạt động cung ứng xăng dầu tại các đô thị cảng lớn đang đối mặt với nhiều áp lực. Trước thực tế đó, chính quyền TP Hải Phòng đã tổ chức đối thoại trực tiếp để lắng nghe và tìm giải pháp tháo gỡ.

