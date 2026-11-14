English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam đón cơ hội từ thị trường kinh tế số ASEAN 2.000 tỷ USD

Thứ Bảy, 20:51, 14/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiệp định khung kinh tế số ASEAN (DEFA) hôm nay chính thức được ký kết bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines. Đây là Hiệp định đầu tiên trên thế giới ở cấp độ khu vực về kinh tế số.

 

Các nước thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam, đang sẵn sàng để có thể khai thác và tận dụng quy mô kinh tế số dự kiến tăng khoảng 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Trong kinh tế số, một giao dịch xuyên biên giới không chỉ phụ thuộc vào khả năng kết nối công nghệ, mà còn đòi hỏi các hệ thống có thể phối hợp và chấp nhận những chuẩn chung. Hiệp định khung kinh tế số ASEAN (DEFA) hướng tới thúc đẩy kết nối các hệ thống thanh toán, trao đổi chứng từ và chia sẻ dữ liệu giữa các nước trong khu vực. Tiềm năng của DEFA rất lớn, nếu được triển khai toàn diện và hiệu quả, Hiệp định được đánh giá có thể góp phần đưa quy mô kinh tế số ASEAN lên khoảng 2.000 tỷ USD vào năm 2030, so với mức dự kiến khoảng 1.000 tỷ USD.

viet nam don co hoi tu thi truong kinh te so asean 2.000 ty usd hinh anh 1
Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN  ký kết Hiệp định Khung về Kinh tế Số ASEAN – Hiệp định đầu tiên trên thế giới ở cấp độ khu vực về kinh tế số

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương - Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN đánh giá ý nghĩa của Hiệp định: "Đối với các doanh nghiệp các nước ASEAN nói riêng, việc thông qua Hiệp định kinh tế số sẽ mở ra những cơ hội vô cùng to lớn, đặc biệt là cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa có thể tham gia vào nền kinh tế số có quy mô vô cùng lớn ở khu vực, cũng như tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nền kinh tế số gắn kết với các nền kinh tế lớn ở thế giới. Hiện nay đã có rất nhiều đối tác quan trọng của ASEAN, là những nền kinh tế hàng đầu của thế giới, đã khẳng định cam kết sẽ ủng hộ, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với ASEAN để thúc đẩy việc triển khai hiệu quả thành công Hiệp định kinh tế số ASEAN".

Việt Nam đã đóng góp rất tích cực vào tiến trình đàm phán xây dựng và nỗ lực hoàn tất Hiệp định khung về Kinh tế số ASEAN, chia sẻ với các đối tác thành viên trong ASEAN về những kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và tăng cường xuất khẩu dịch vụ số cũng như là quản lý thương mại điện tử.

Đối với Việt Nam, DEFA mở ra những cơ hội rất đáng kể. Việt Nam có nhiều lợi thế về quy mô thị trường, nguồn nhân lực công nghệ, tốc độ phát triển thương mại điện tử và hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Việc tham gia khuôn khổ này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có thêm điều kiện mở rộng hoạt động sang thị trường ASEAN, đặc biệt trong các lĩnh vực phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin, thương mại điện tử, logistics số, công nghệ tài chính và các dịch vụ số có giá trị gia tăng cao.

viet nam don co hoi tu thi truong kinh te so asean 2.000 ty usd hinh anh 2
Việt Nam đón cơ hội từ thị trường kinh tế số ASEAN 2.000 tỷ USD

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam thu hút thêm đầu tư chất lượng cao, tiếp nhận công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và từng bước nâng cao vị trí trong các chuỗi giá trị số của khu vực. Đặc biệt, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ sẽ có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, đối tác và nguồn lực trong toàn ASEAN mà không bị giới hạn bởi quy mô thị trường trong nước.

Ông Claudio Dordi - Trưởng nhóm Dự án Hỗ trợ Thương mại đa phương EU - Việt Nam (EU - MUTRAP) giai đoạn 3 và 4 nhận định những cơ hội cho Việt Nam: "Hiệp định khung về kinh tế số trước hết sẽ khuyến khích Chính phủ Việt Nam nâng cấp hệ thống pháp luật trong nước theo hướng hiện đại hơn, nhằm hỗ trợ số hóa chính phủ, số hóa thương mại - đây là điểm đầu tiên. Thứ hai, nếu Việt Nam có thể thực hiện DEFA một cách hiệu quả sẽ giúp giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến vấn đề số hóa, cụ thể là mối quan hệ giữa nhà nước và thương mại số, vấn đề khả năng tương tác. Các cơ quan, tổ chức, các bên liên quan, các doanh nghiệp khác nhau có tiêu chuẩn, nền tảng kỹ thuật số khác nhau. DEFA đòi hỏi áp dụng những tiêu chuẩn chung sẽ giúp cho nền tảng kỹ thuật số của Việt Nam, hệ thống kỹ thuật số của Việt Nam quy chuẩn, có thể được các nước khác công nhận, không chỉ trong ASEAN mà còn ở châu Âu. Thứ ba, đó là áp dụng khái niệm thương mại không giấy tờ. Các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam sẽ thúc đẩy điều này vì tiết kiệm rất nhiều chi phí trong các giao dịch xuất nhập khẩu".

viet nam don co hoi tu thi truong kinh te so asean 2.000 ty usd hinh anh 3
Hiệp định khung kinh tế số ASEAN (DEFA) hôm nay chính thức được ký kết bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đánh giá, cơ hội luôn đi đôi với thách thức. Để tận dụng hiệu quả những lợi ích mà DEFA mang lại, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và hành lang pháp lý về kinh tế số; phát triển hạ tầng số, bảo đảm an ninh mạng và an toàn dữ liệu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực công nghệ, quản trị và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Đối với Việt Nam, tham gia và triển khai hiệu quả hiệp định không chỉ giúp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế số, nâng cao chất lượng tăng trưởng và khẳng định vị thế của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49
Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Manila chiều 14/11, bắt đầu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Manila chiều 14/11, bắt đầu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất danh mục hạ tầng chiến lược ASEAN đến năm 2040
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất danh mục hạ tầng chiến lược ASEAN đến năm 2040

VOV.VN - Chiều 14/11, tại Manila, Philippines, trong chương trình tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã phát biểu chính tại phiên thảo luận thứ 9 của Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2026 (ABIS 2026).

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất danh mục hạ tầng chiến lược ASEAN đến năm 2040

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất danh mục hạ tầng chiến lược ASEAN đến năm 2040

VOV.VN - Chiều 14/11, tại Manila, Philippines, trong chương trình tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã phát biểu chính tại phiên thảo luận thứ 9 của Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2026 (ABIS 2026).

Việt Nam đóng góp tích cực hiện thực hoá mục tiêu chung ASEAN
Việt Nam đóng góp tích cực hiện thực hoá mục tiêu chung ASEAN

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và Đại hội đồng AIPA lần thứ 47 tại Philippines, Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm, đóng góp sáng kiến thúc đẩy đoàn kết, tăng cường tự cường và hiện thực hóa các mục tiêu chung của ASEAN.

Việt Nam đóng góp tích cực hiện thực hoá mục tiêu chung ASEAN

Việt Nam đóng góp tích cực hiện thực hoá mục tiêu chung ASEAN

VOV.VN - Trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và Đại hội đồng AIPA lần thứ 47 tại Philippines, Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm, đóng góp sáng kiến thúc đẩy đoàn kết, tăng cường tự cường và hiện thực hóa các mục tiêu chung của ASEAN.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp