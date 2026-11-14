Việt Nam đón cơ hội từ thị trường kinh tế số ASEAN 2.000 tỷ USD

Các nước thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam, đang sẵn sàng để có thể khai thác và tận dụng quy mô kinh tế số dự kiến tăng khoảng 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Trong kinh tế số, một giao dịch xuyên biên giới không chỉ phụ thuộc vào khả năng kết nối công nghệ, mà còn đòi hỏi các hệ thống có thể phối hợp và chấp nhận những chuẩn chung. Hiệp định khung kinh tế số ASEAN (DEFA) hướng tới thúc đẩy kết nối các hệ thống thanh toán, trao đổi chứng từ và chia sẻ dữ liệu giữa các nước trong khu vực. Tiềm năng của DEFA rất lớn, nếu được triển khai toàn diện và hiệu quả, Hiệp định được đánh giá có thể góp phần đưa quy mô kinh tế số ASEAN lên khoảng 2.000 tỷ USD vào năm 2030, so với mức dự kiến khoảng 1.000 tỷ USD.

Các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN ký kết Hiệp định Khung về Kinh tế Số ASEAN – Hiệp định đầu tiên trên thế giới ở cấp độ khu vực về kinh tế số

Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương - Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN đánh giá ý nghĩa của Hiệp định: "Đối với các doanh nghiệp các nước ASEAN nói riêng, việc thông qua Hiệp định kinh tế số sẽ mở ra những cơ hội vô cùng to lớn, đặc biệt là cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa có thể tham gia vào nền kinh tế số có quy mô vô cùng lớn ở khu vực, cũng như tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nền kinh tế số gắn kết với các nền kinh tế lớn ở thế giới. Hiện nay đã có rất nhiều đối tác quan trọng của ASEAN, là những nền kinh tế hàng đầu của thế giới, đã khẳng định cam kết sẽ ủng hộ, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với ASEAN để thúc đẩy việc triển khai hiệu quả thành công Hiệp định kinh tế số ASEAN".

Việt Nam đã đóng góp rất tích cực vào tiến trình đàm phán xây dựng và nỗ lực hoàn tất Hiệp định khung về Kinh tế số ASEAN, chia sẻ với các đối tác thành viên trong ASEAN về những kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và tăng cường xuất khẩu dịch vụ số cũng như là quản lý thương mại điện tử.

Đối với Việt Nam, DEFA mở ra những cơ hội rất đáng kể. Việt Nam có nhiều lợi thế về quy mô thị trường, nguồn nhân lực công nghệ, tốc độ phát triển thương mại điện tử và hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Việc tham gia khuôn khổ này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có thêm điều kiện mở rộng hoạt động sang thị trường ASEAN, đặc biệt trong các lĩnh vực phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin, thương mại điện tử, logistics số, công nghệ tài chính và các dịch vụ số có giá trị gia tăng cao.

Việt Nam đón cơ hội từ thị trường kinh tế số ASEAN 2.000 tỷ USD

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam thu hút thêm đầu tư chất lượng cao, tiếp nhận công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và từng bước nâng cao vị trí trong các chuỗi giá trị số của khu vực. Đặc biệt, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ sẽ có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, đối tác và nguồn lực trong toàn ASEAN mà không bị giới hạn bởi quy mô thị trường trong nước.

Ông Claudio Dordi - Trưởng nhóm Dự án Hỗ trợ Thương mại đa phương EU - Việt Nam (EU - MUTRAP) giai đoạn 3 và 4 nhận định những cơ hội cho Việt Nam: "Hiệp định khung về kinh tế số trước hết sẽ khuyến khích Chính phủ Việt Nam nâng cấp hệ thống pháp luật trong nước theo hướng hiện đại hơn, nhằm hỗ trợ số hóa chính phủ, số hóa thương mại - đây là điểm đầu tiên. Thứ hai, nếu Việt Nam có thể thực hiện DEFA một cách hiệu quả sẽ giúp giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến vấn đề số hóa, cụ thể là mối quan hệ giữa nhà nước và thương mại số, vấn đề khả năng tương tác. Các cơ quan, tổ chức, các bên liên quan, các doanh nghiệp khác nhau có tiêu chuẩn, nền tảng kỹ thuật số khác nhau. DEFA đòi hỏi áp dụng những tiêu chuẩn chung sẽ giúp cho nền tảng kỹ thuật số của Việt Nam, hệ thống kỹ thuật số của Việt Nam quy chuẩn, có thể được các nước khác công nhận, không chỉ trong ASEAN mà còn ở châu Âu. Thứ ba, đó là áp dụng khái niệm thương mại không giấy tờ. Các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam sẽ thúc đẩy điều này vì tiết kiệm rất nhiều chi phí trong các giao dịch xuất nhập khẩu".

Hiệp định khung kinh tế số ASEAN (DEFA) hôm nay chính thức được ký kết bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đánh giá, cơ hội luôn đi đôi với thách thức. Để tận dụng hiệu quả những lợi ích mà DEFA mang lại, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và hành lang pháp lý về kinh tế số; phát triển hạ tầng số, bảo đảm an ninh mạng và an toàn dữ liệu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực công nghệ, quản trị và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Đối với Việt Nam, tham gia và triển khai hiệu quả hiệp định không chỉ giúp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế số, nâng cao chất lượng tăng trưởng và khẳng định vị thế của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN.