Chính quyền Mỹ đang chuẩn bị áp đặt các mức thuế nhập khẩu mới trên diện rộng đối với 16 đối tác thương mại lớn, với lý do chính sách trợ cấp công nghiệp của các đối tác này gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ. Theo các báo cáo truyền thông, Việt Nam có nguy cơ phải chịu mức thuế cao hơn.

Chiều 26/11, tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Bộ Công Thương đã có thông tin về vấn đề này. Việc Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ban hành kết luận sơ bộ và đề xuất mức thuế tối đa là một bước trong tiến trình xử lý theo trình tự pháp luật của Mỹ.

Đây mới chỉ là đề xuất, chưa có hiệu lực và chưa được áp dụng chính thức. USTR sẽ tiếp nhận ý kiến, tham vấn các bên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế áp dụng, cơ chế áp thuế, mối liên hệ với các mức thuế khác và danh mục mặt hàng được miễn trừ.

Theo quy định và thông lệ của Mỹ, thời hạn dự kiến để nước này đưa ra quyết định cuối cùng muộn nhất là ngày 11/3/2027.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Hồng Nguyễn)

Trong thời gian qua, Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Mỹ, đồng thời chủ động triển khai nhiều biện pháp cải cách quan trọng nhằm giải quyết các quan tâm của Mỹ, bao gồm những vấn đề liên quan đến các cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin thêm, hai bên cơ bản đã hoàn tất gần như toàn bộ nội dung đàm phán, chỉ còn một số ít vấn đề cần tiếp tục trao đổi, làm rõ về mặt kỹ thuật, hướng tới hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán.

"Một lần nữa, chúng tôi đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong các lĩnh vực này. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục tham vấn trực tiếp với phía Mỹ trên tinh thần thiện chí, đồng thời sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam để xử lý thỏa đáng những khác biệt", bà Hằng nêu rõ.

Việt Nam tiếp tục trao đổi với Mỹ về vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ

Cũng tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về việc Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết nước này gia hạn cuộc điều tra thương mại về vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam thêm 3 tháng, đến cuối tháng 2/2027, với lý do vấn đề có tính chất phức tạp.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây là thủ tục nội bộ của phía Mỹ, không thể hiện tính chất hay mức độ của cuộc điều tra.

"Quan điểm của Việt Nam về cuộc điều tra thương mại liên quan đến vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được chúng tôi nhiều lần nêu rõ. Một lần nữa, chúng tôi đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong các lĩnh vực này, đặc biệt là trong thời gian gần đây", bà Hằng bày tỏ.

Việt Nam sẽ tiếp tục tham vấn trực tiếp với phía Mỹ trên tinh thần thiện chí, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định cũng như việc triển khai trên thực tế những chính sách, quy định đó với các đối tác quốc tế, trong đó có Mỹ.

Việc này nhằm xử lý thỏa đáng những khác biệt, qua đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh tại Việt Nam.